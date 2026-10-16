Podczas przebudowy w centrum stolicy robotnicy natrafili na poruszający ślad z czasów wojny

Zapomniany cmentarz w rejonie Domu pod Orłami

Jednym z najbardziej poruszających odkryć dokonanych podczas inwestycji było odnalezienie na placu przed Domem pod Orłami ludzkich szczątków. Miejsce to służyło jako tymczasowy cmentarz podczas oblężenia Warszawy w 1939 roku, a także w czasie Powstania Warszawskiego. W sierpniu 1944 roku chowano tam cywilne ofiary tragicznego bombardowania Filharmonii Warszawskiej.

Choć po wojnie przeprowadzono w tym rejonie ekshumacje, część mogił została przeoczona. Odnalezione szczątki były ułożone w uporządkowany sposób wraz z butelkami zawierającymi kartki z danymi zmarłych. Mimo zatarcia większości zapisów przez czas, odnalezione osoby doczekały się godnego pochówku i spoczęły w kwaterze numer 25 na Cmentarzu Powstańców Warszawy.

Osiemnastowieczny szpital i historia słynnego gmachu

Archeolodzy natrafili również na ślady dawnego Szpitala Generalnego Dzieciątka Jezus w ciągu ulicy Sienkiewicza. Placówka ta powstała w połowie XVIII wieku i była największym tego typu obiektem w mieście. W jej skład wchodziły między innymi teatr anatomiczny, prosektorium, kaplica oraz przyzakładowy cmentarz funkcjonujący do końca XVIII wieku.

Na przełomie XIX i XX wieku szpital przeniesiono na ulicę Lindleya, a na wyznaczonych działkach przy nowo powstałych ulicach wzniesiono reprezentacyjne budynki. W miejscu dawnej kaplicy i prosektorium w latach 1912-1917 powstał Dom pod Orłami, zaprojektowany przez Jana Heuricha młodszego. Słynny gmach zyskał swoją nazwę od charakterystycznych rzeźb orłów na wieżach autorstwa Zygmunta Otto. Miejsce to zasłynęło także w 1964 roku, gdy przed mieszczącą się tam placówką bankową doszło do jednego z największych napadów w historii PRL.

Kolejne wykopaliska w otoczeniu Filharmonii Narodowej

Odkrycia archeologiczne na kwartale Złota i Zgoda nie ograniczyły się jedynie do terenu przy Domu pod Orłami. W rejonie skrzyżowania ulic Sienkiewicza i Marszałkowskiej natrafiono na studzienkę starej stacji transformatorowej z około 1914 roku. Z kolei na Placu Młynarskiego odsłonięto fundamenty dawnych kamienic oraz przedmioty codziennego użytku.

Inwestycja w centrum miasta wkracza w kolejną fazę, a wykonane prace przynoszą widoczne efekty:

Odmienione ulice Złota i Zgoda zostały już oficjalnie otwarte dla ruchu .

. Główny front robót przeniósł się obecnie w bezpośrednie otoczenie Filharmonii Narodowej .

. Wszystkie odnalezione artefakty i obiekty historyczne zostały odpowiednio zabezpieczone i zbadane przez specjalistów.

Przebudowa tego rejonu Śródmieścia tworzy nową przestrzeń dla mieszkańców, zachowując jednocześnie pamięć o wielowarstwowej i trudnej historii Warszawy.

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe