Koniec kultowego centrum handlowego w Warszawie? Węgierski deweloper chce postawić gigantyczne osiedle

Teren dawnego centrum handlowego należy od 2021 roku do węgierskiego dewelopera – spółki Futureal Investment Partners. Przedsiębiorstwo ma bardzo ambitne plany. Chce całkowicie wyburzyć istniejącą Galerię Bemowo, by na jej gruzach postawić siedem kaskadowych bloków mieszkalnych. Według relacji „Gazety Wyborczej” inwestorzy tłumaczą, że obecny obiekt handlowy zwyczajnie kończy swój cykl życia i jego dalsze funkcjonowanie w dotychczasowej formie nie ma racji bytu. Koncepcja zakłada, że w nowych budynkach powstanie łącznie ponad 1,2 tysiąca lokali, w których zamieszka około trzech tysięcy osób.

Z ustaleń „Gazety Wyborczej” wynika, że pomysł węgierskiej firmy spotkał się ze stanowczym sprzeciwem części bemowskich radnych. Samorządowcy mają poważne zastrzeżenia co do lokalizacji tak ogromnego osiedla, zwłaszcza ze względu na bliskie sąsiedztwo Lotniska Bemowo i uciążliwy hałas. Kwestionują również rzetelność dokumentacji dostarczonej przez inwestora. Radny Marek Lipiński zwrócił uwagę, że według dewelopera problem hałasu w tym miejscu nie istnieje, co zupełnie nie pokrywa się z realiami.

Jeszcze mocniejszych słów użył radny Maksymilian Ciszkowski. Zarzucił inwestorom, że próbowali mydlić oczy samorządowcom obietnicami o przeszklonych balkonach, które rzekomo miałyby całkowicie wygłuszyć dźwięki w mieszkaniach.

Przedstawiciele lokalnych władz, na których powołuje się „Gazeta Wyborcza”, przypominają też o społecznej roli centrum handlowego. Zwracają uwagę, że ewentualne wyburzenie Galerii Bemowo mocno uderzyłoby w mieszkańców dzielnicy. To właśnie tam znajduje się jedyne kino na Bemowie, a także kręgielnia, stoły bilardowe i liczne lokale gastronomiczne, co czyni to miejsce kluczowym punktem rozrywkowym w okolicy.

Radni z Bemowa chcą zablokować inwestycję Węgrów

Lokalny samorząd nie zamierza jednak przyglądać się biernie poczynaniom dewelopera i szykuje urzędniczą kontrofensywę. Podczas nadchodzącej sesji radni mają przyjąć uchwałę inicjującą stworzenie mikroplanu zagospodarowania przestrzennego dla tego konkretnego terenu. Ten formalny ruch może skutecznie pokrzyżować plany budowlane. Daje to możliwość zamrożenia wydawania warunków zabudowy na półtora roku, a w konsekwencji może doprowadzić do zablokowania budowy bloków i zmuszenia inwestora do zachowania usługowego charakteru działki, zgodnie z miejskimi założeniami przestrzennymi.

Sonda Czy patodeweloperka to poważny problem? Tak. Władza powinna to ukrócić! Nie widzę problemu. Każdy może budować co chce Trudno stwierdzić/Nie mam zdania