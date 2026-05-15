Koniec osiedla Dudziarska. „Warszawski Czarnobyl” idzie do wyburzenia

Niebezpieczna strefa w Warszawie: Dudziarska

Podobnie jak 13 dzielnica w Paryżu, amerykański Brooklyn czy brazylijskie fawele, w Polsce również istnieją rejony owiane złą sławą. W Warszawie miano takiego miejsca od lat nosi osiedle Dudziarska na Pradze-Południe. Jest to teren silnie odizolowany, otoczony spalarnią śmieci, bocznicą kolejową oraz aresztem dla kobiet.

Bloki wzniesiono w latach 1994-1996 w ramach swoistego eksperymentu społecznego. Trafiały tam głównie osoby z wyrokami eksmisyjnymi z innych rejonów stolicy. Warunki od początku były tam spartańskie, a z czasem puste lokale zaczęli przejmować bezdomni oraz osoby z marginesu społecznego.

Trudne warunki i próby ożywienia osiedla Dudziarska

W pewnym okresie władze miasta chciały poprawić bezpieczeństwo, kwaterując tam rodziny policyjne, ale ten plan szybko okazał się niewypałem. Poza zagrożeniem przestępczością, mieszkańcy zmagali się z fatalnymi warunkami technicznymi. Brakowało gazu i centralnego ogrzewania, a ściany nie posiadały odpowiedniej izolacji. Codzienne życie było tam niezwykle uciążliwe.

Dudziarska cierpiała również na brak komunikacji z resztą Warszawy – przez wiele lat nie docierał tam żaden autobus. W latach 90. miasto stworzyło tam swoistą enklawę dla najuboższych, ale w rzeczywistości warunki przypominały getto lub slumsy. Relacje z tamtych lat pełne są opisów wszechobecnego fetoru, wilgoci i grzyba na ścianach.

Koniec historii warszawskich slumsów na Dudziarskiej

Decyzja o likwidacji osiedla zapadła w 2015 roku, z planem wysiedlenia do końca 2017 roku. Proces ten przeciągnął się jednak i ostatni lokatorzy opuścili bloki dopiero pod koniec 2019 roku. Zostało to potwierdzone przez Michała Szweycera, rzecznika prasowego dzielnicy Praga-Południe:

65

− Budynki osiedla przy ul. Dudziarskiej stoją puste od końca 2019 roku.

Sonda Czy kiedykolwiek byliście na osiedlu Dudziarska? Tak, kilka razy Nie, nigdy

Od tamtej pory teren ten całkowicie wymarł.

W internecie miejsce to bywa nazywane strefą o „potencjale czarnobylskim”. Opuszczone budynki w sąsiedztwie aresztu, torów, spalarni i zaniedbanych działek przyciągają miłośników urban exploration (eksploracji miejskiej).

Kilka lat temu „Super Express” dotarł do niepublikowanych fotografii wykonanych przez jednego z takich eksploratorów. Zdjęcia pokazują opustoszałe mieszkania, w których wciąż stoją meble, leżą ubrania, książki, dokumenty, a nawet rodzinne fotografie.

Eksploratorzy donosili, że dostęp do budynków był bardzo łatwy, a wnętrza wciąż nosiły zapach i ślady dawnych mieszkańców.

− Niektórzy pozostawiali całe dorobki swoich żyć

− opowiadał jeden z nich. Dziś jednak osiedle to absolutne pustkowie, bez samochodów, dziecięcych zabaw i jakiegokolwiek ruchu.

Wyburzenie osiedla Dudziarska. Co dalej z działką?

Po blisko 30 latach Warszawa definitywnie zamyka ten rozdział. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami wkrótce ogłosi przetarg na rozbiórkę. Przedstawiciele dzielnicy tłumaczą, że decyzję o wyburzeniu opóźniano, licząc na znalezienie dzierżawcy dla tego terenu. Ostatecznie postawiono na zrównanie bloków z ziemią. Do końca tego roku teren po osiedlu Dudziarska ma zostać oczyszczony. Na razie nie podjęto decyzji, jakie będzie jego nowe przeznaczenie w przyszłości.