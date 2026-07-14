Koniec „warszawskiego getta”. To osiedle zniknie z mapy do końca roku!

Opuszczone blokowisko na Dudziarskiej − łącznie 216 mieszkań, w których do 2019 roku mieszkali lokatorzy socjalni, wyrzuceni z innych lokali za niepłacenie czynszu, albo wysiedleni po eksmisji − czekało na firmę, która zrówna je z ziemią. Trzy bloki mają dziś zamurowane drzwi i okna. O planowanej rozbiórce mówiło się od w 2024 roku, ale dotąd brakowało pieniędzy. W końcu się „znalazły” w budżecie. I jak się okazuje − tanio nie będzie. Zwycięska firma chce półtora miliona złotych za zrównanie z ziemią trzech bloków przy Dudziarskiej.

− Wybraliśmy wykonawcę, który jest gotowy zacząć prace rozbiórkowe od zaraz, ale jeden z wykonawców złożył odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Mam nadzieję, że KIO szybko sprawę rozpatrzy i będziemy mogli zrealizować to zadanie. Liczę, że do końca roku bloki przy Dudziarskiej będą już przeszłością − mówi „Super Expressowi” wiceburmistrz Pragi-Południe Katarzyna Niwińska. I co dalej z terenem odgrodzonym od reszty miasta z trzech stron torami kolejowymi?

− Zarząd dzielnicy przeznaczy działkę pod dzierżawę na zupełnie nowy cel, który będzie służył mieszkańcom naszej dzielnicy − zapowiadała kilka miesięcy temu wiceburmistrz. Ale decyzja wciąż nie zapadła. Plan ogólny przewiduje tam strefę infrastrukturalną, dopuszcza też ogródki działkowe.

Jakie skarby kryło zapomniane i opustoszałe osiedle Dudziarska?

W połowie lat 90. warszawskie władze postanowiły stworzyć enklawę dla osób, których nie było stać na utrzymywanie swoich mieszkań. Osiedle Dudziarska zajmowali więc mieszkańcy, których eksmitowano z innych części stolicy.

W lokalach nie było ogrzewania, ciepłej wody oraz prądu. Osiedle przez wiele lat nie było skomunikowane z resztą miasta. Nie było tam żadnego połączenia autobusowego. W takich warunkach i takiej okolice swoje dni spędzali niektórzy mieszkańcy. Osiedle było nazywane gettem, warszawskimi slumsami. Jego znakami rozpoznawczymi stały się zgnilizna, fetor i zagrzybienie, które cały czas jest tam obecne.

Wiele mieszkań, jeszcze podczas czasu, kiedy osiedle tętniło życiem, zasiedlali dzicy lokatorzy. Po cichu zadomawiali się w pustych lokalach.

Standard mieszkań na Dudziarskiej nie był niski, był wręcz… nieludzki i bijący w godność człowieka. – Budynki osiedla przy ul. Dudziarskiej stoją puste od końca 2019 roku – mówił nam Michał Szweycer, rzecznik prasowy urzędu dzielnicy Praga-Południe. W 2015 podjęto decyzję o wygaszeniu Osiedla Dudziarska do końca 2017. Ostatecznie, ostatni mieszkańcy wyprowadzili się stąd pod koniec 2019.

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Osiedle Dudziarska w Warszawie