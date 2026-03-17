Koniec z betonowymi zaporami na Trakcie Królewskim. Służby testują nowe rozwiązanie

Nowe bariery antyterrorystyczne zamiast betonowych bloków na Trakcie Królewskim

Od kilku lat na Trakcie Królewskim można było zobaczyć ciężkie, betonowe zapory, znane jako jerseye. Zaczęto je ustawiać w odpowiedzi na tragiczne zamachy na deptakach, do których dochodziło między innymi we Francji. Choć skutecznie chroniły przechodniów, ich rozstawienie wymagało skomplikowanej logistyki i użycia ciężkiego sprzętu, takiego jak ciężarówki, lawety czy wózki widłowe.

Trudności pojawiały się szczególnie wtedy, gdy zapory nie mogły stać na deptaku przez cały weekend. Czasem trzeba było zostawić szersze przejście, co skutkowało tym, że betonowe bloki ustawiano w innych godzinach, a nierzadko całkowicie z nich rezygnowano. W takich sytuacjach spacerowicze pozostawali bez odpowiedniej ochrony.

Postanowiono więc zmienić podejście i wprowadzić składane bariery antyterrorystyczne, które rozwiążą większość dotychczasowych kłopotów. Do ich montażu wystarczy hydrauliczny dźwig samochodowy, eliminując potrzebę używania najcięższego sprzętu. Innowacyjna konstrukcja umożliwia błyskawiczne składanie i rozkładanie barier, dostosowując ich ułożenie do bieżącej sytuacji. Mimo swojej mobilności, po zainstalowaniu są niemożliwe do przesunięcia, stanowiąc zaporę nie do pokonania dla rozpędzonych aut.

Służby w Warszawie uczą się obsługi nowoczesnych barier

Nowoczesne zapory antyterrorystyczne zadebiutowały w okresie świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Obecnie prowadzone są intensywne szkolenia dla funkcjonariuszy, którzy będą mieli z nimi na co dzień do czynienia. Planuje się, że bariery na Trakcie Królewskim będą rozstawiane głównie w weekendy, z możliwością szybkiego otwarcia i ponownego zamknięcia w sytuacjach awaryjnych.

W szkoleniach z obsługi nowych zabezpieczeń biorą udział policjanci, strażacy, strażnicy miejscy, pracownicy Meditransu oraz Służby Ochrony Państwa. Miasto zorganizuje łącznie 10 spotkań, w których uczestniczyć będzie od 300 do 400 osób. Uczą się oni, w jaki sposób sprawnie przejechać przez rozstawione bariery oraz jak prawidłowo składać i rozkładać ich ruchome elementy.

Estetyka i bezpieczeństwo: Nowe oblicze Traktu Królewskiego

Wprowadzane zabezpieczenia spełniają rygorystyczne, międzynarodowe normy dla urządzeń powstrzymujących wrogie pojazdy. Ich zadaniem jest nie tylko maksymalizacja bezpieczeństwa, ale również poprawa estetyki tego reprezentacyjnego miejsca. Urzędnicy zwracają uwagę, że nowe bariery prezentują się o wiele lepiej niż toporne, betonowe klocki, a przy tym nie utrudniają ruchu pieszym i rowerzystom.

