Koniec z długimi korytarzami i ławkami w rzędach. Ta szkoła w Warszawie zrywa z tradycją

Nowoczesna szkoła na warszawskim Mokotowie

Na warszawskim Mokotowie działa placówka, w której zrezygnowano ze znanych nam wszystkim długich ciągów komunikacyjnych. Budynek przy ul. Konstruktorskiej na Służewcu wyróżnia się podziałem na specjalne klastry, skupiające po trzy klasy. Dzięki temu zabiegowi powstały mniejsze, autonomiczne strefy, połączone wspólnym miejscem do relaksu i zdobywania wiedzy. Uczniowie mają do dyspozycji przestrzeń, która przypomina małe szkoły zwarte w jednej dużej instytucji.

Metoda, którą zastosowano, to tak zwana „szkoła bez korytarzy”. Jak podaje serwis Murator plus, rozwiązanie to, znane dotychczas ze Szwajcarii i USA, debiutuje właśnie na polskim gruncie.

Gmach został wybudowany przez prywatną firmę w oparciu o przepisy lex deweloper. Postawienie budynku dla uczniów otworzyło inwestorowi drogę do stworzenia osiedla z ponad 1500 lokalami, które zastąpiły stare biurowce. Całe to przedsięwzięcie wpisuje się w widoczną metamorfozę warszawskiego Służewca, odchodzącego od łatki słynnego „Mordoru” na rzecz zabudowy mieszkalnej.

Szwajcarski model w praktyce

Projekt budynku przy Konstruktorskiej pozwala na swobodne modyfikowanie przestrzeni, co zrealizowano przez oddzielenie ścian działowych od głównych elementów nośnych. Wnętrza są elastyczne i można je będzie z łatwością dopasować do nowych potrzeb w przyszłości.

Wszystkie instalacje techniczne pozostawiono na wierzchu, co nie tylko ułatwia konserwację, ale również daje możliwość szybkiej rozbudowy systemów w przyszłości.

Szatnie oraz miejsca spożywania posiłków przenikają się z resztą placówki. Jedynym elementem wyznaczającym ich granice jest zastosowana paleta barw.

W budynku uczy się obecnie około 450 dzieci, a pierwsze lekcje w murach tej innowacyjnej szkoły odbyły się we wrześniu ubiegłego roku.

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