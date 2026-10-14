Koniec z wjazdem na Starówkę w weekendy. Prezydent Trzaskowski zdecydował

Prezydent Trzaskowski podjął kontrowersyjną decyzję

Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy, podjął w lipcu decyzję o wprowadzeniu nowych zasad ruchu w okolicach Starego Miasta. Teraz Zarząd Dróg Miejskich wciela ten plan w życie. Od najbliższej soboty w weekendy i dni świąteczne wjazd w te rejony będzie niemożliwy.

Kierowcy, którzy choć raz próbowali znaleźć miejsce parkingowe w pobliżu Podwala w wolne dni, doskonale znają problem. Poszukiwania mogą ciągnąć się dziesiątkami minut. Nawet taksówkarze unikają kursów na pl. Zamkowy, wiedząc, że droga powrotna przez Miodową i pl. Krasińskich to gwarancja stania w długim korku.

Zimą, w weekendowe wieczory, dojazd utrudniają tłumy zmierzające podziwiać świąteczne iluminacje. W zatorach tkwią także autobusy. Prezydent Trzaskowski ogłosił, że 4 grudnia uruchomiona zostanie nowa instalacja świetlna, co z pewnością przyciągnie jeszcze więcej osób. Będzie to pierwszy sezon w ramach podpisanej trzyletniej umowy.

Zakaz ma rozwiązać problem korków

Urzędnicy liczą, że wprowadzenie zakazów rozwiąże problem paraliżu komunikacyjnego. Osoby spoza centrum oraz turyści będą musieli zdecydować się na podróż w okolice pl. Zamkowego transportem publicznym.

„W weekendy ruch na ulicach wokół Starówki: Senatorskiej, Podwale, Kilińskiego i Długiej będzie ograniczany. Wjadą tam tylko mieszkańcy, taksówki i służby miejskie. Po raz pierwszy nowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona w nocy z piątku na sobotę 16/17 października”

Ratusz przewidział kilka wyjątków. Z zakazu zwolnieni będą nowożeńcy zmierzający do Pałacu Ślubów lub kościołów. Zwykli kierowcy będą musieli jednak szukać innej drogi.

Od strony Miodowej i pl. Krasińskich pojawią się specjalne bariery, podobne do tych wykorzystywanych na Trakcie Królewskim, gdy Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat zamieniają się w przestrzeń tylko dla pieszych.

Gdzie będzie można parkować?

Dla kierowców pozostawiono kilka opcji parkowania w pobliżu. Pojazdy można zaparkować na podziemnym parkingu przy pl. Krasińskich (360 stanowisk) oraz pod pl. Powstańców Warszawy, gdzie przygotowano 420 miejsc. Naziemny parking na 85 aut znajduje się przy ul. Boleść na Podzamczu, a na Muranowie, przy ul. Miłej, czeka 110 miejsc. Szansę na zaparkowanie można też sprawdzić na ul. Karasia (24 miejsca) – jest to najbliższy punkt postojowy przy Krakowskim Przedmieściu.