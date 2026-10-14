Znamy 16 Cudów Polski 2026. To miejsce wygrało na Mazowszu

W plebiscycie rywalizowało 48 miejsc z 16 województw.

Czytelnicy oddali łącznie ponad 220 tys. głosów.

Mazowieckim zwycięzcą zostały Otwock i świdermajery.

Lokatorzy zabytkowego świdermajera w Otwocku boją się o swój los.

Otwock i świdermajery. Architektoniczny skarb Mazowsza

W województwie mazowieckim o tytuł Cudu Polski 2026 walczyły trzy miejsca. Oprócz Otwocka i jego słynnych świdermajerów nominację otrzymały również Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz Nadbużański Park Krajobrazowy.

Świdermajery są ważną częścią dziedzictwa kulturowego Mazowsza. Ich urok doceniają zarówno miłośnicy architektury, jak i osoby zainteresowane historią regionu. To właśnie te budynki stały się wizytówką miasta. Wyróżniają się ozdobnymi werandami, ażurowymi detalami i dekoracyjnymi elementami.

Styl świdermajer narodził się na przełomie XIX i XX wieku i na stałe wpisał się w krajobraz miejscowości położonych wzdłuż linii kolejowej nad Świdrem. Łączy elementy drewnianej architektury letniskowej z inspiracjami zaczerpniętymi z budownictwa regionalnego. Przypomina o czasach, gdy okolice przyciągały osoby szukające wypoczynku poza zatłoczonym miastem.

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16 województw, 16 turystycznych perełek

Tytuł Cudu Polski 2026 to wyróżnienie dla miejsca, które nie musi być wielką metropolią ani znanym na całym świecie zabytkiem, by zainteresować turystów.

Tegoroczny plebiscyt „Cuda Polski” wyłonił po jednym zwycięzcy z każdego województwa. Na liście znalazły się zarówno obiekty historyczne i zabytki, jak i miejsca przyrodnicze oraz atrakcje stworzone z myślą o zwiedzających.

Wśród laureatów są m.in. Arboretum Wojsławice na Dolnym Śląsku, Krynica-Zdrój w Małopolsce, Kanał Elbląski w województwie warmińsko-mazurskim oraz Szlak Orlich Gniazd na Śląsku.