W centrum Warszawy rozświetli się nowa całoroczna atrakcja dla spacerowiczów

Niezwykła aranżacja inspirowana naturą

Nowa oprawa świetlna została precyzyjnie wpisana w istniejącą zieleń oraz układ alejek Parku Świętokrzyskiego. Motywem przewodnim całej instalacji jest natura. Kolorowym światłem zostaną podświetlone korony drzew, nawierzchnia ścieżek oraz otoczenie parkowej fontanny.

W przestrzeni parku spacerowicze będą mogli zobaczyć wyjątkowe dekoracje świetlne:

10 świecących dmuchawców ,

, 10 gigantycznych kwiatów ,

, 18 barwnych motyli ,

, co najmniej 6 przewieszek świetlnych nad alejką wzdłuż ulicy Świętokrzyskiej.

Interaktywne animacje reagujące na ruch

Kluczowym punktem nowej atrakcji będą dwie projekcje multimedialne. Pierwsza z nich objęła przestrzeń wokół fontanny, natomiast druga zmieniła 50 metrowy odcinek alejki w interaktywną strefę światła. Na nawierzchni wyświetlane będą ruchome obrazy przedstawiające motywy roślinne i zwierzęce.

Dzięki zastosowaniu czujników ruchu obraz będzie na bieżąco reagował na obecność pieszych. Spacerowicze własnym krokiem wzbudzą i zmienią świetlne wzory. Pojedynczy pokaz potrwa około trzech minut i będzie odtwarzany w płynnej pętli. Co ważne, wizualizacje będą modyfikowane wraz ze zmianami pór roku, co zapewni zmienny charakter instalacji przez cały rok.

Pamiątkowe zdjęcie z Pałacem Kultury w tle

Dla osób szukających idealnych kadrów do zdjęć przygotowano specjalną fotoramkę. Ustawiono ją przed fontanną od strony ulicy Świętokrzyskiej, co pozwala na uwiecznienie spaceru z widokiem na Pałac Kultury i Nauki w tle. W przyszłości instalacja ta ma zostać przeniesiona na sąsiedni Plac Centralny.

Nowa całoroczna iluminacja ma na celu nie tylko uatrakcyjnienie Parku Świętokrzyskiego po zmroku, ale również stworzenie naturalnego łącznika spacerowego pomiędzy ulicą Świętokrzyską a przebudowywanym Placem Centralnym.

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe