Magiczny Park Światła w centrum Warszawy. Niezwykłe kwiaty rozbłysną przy Pałacu Kultury

Świetlne kwiaty pod Pałacem Kultury. Warszawa odpala nową atrakcję

Stolica przygotowała zupełnie nową przestrzeń rekreacyjną, która ma przyciągać spacerowiczów zarówno w chłodne jesienno-zimowe wieczory, jak i podczas letnich upałów. Teren Parku Świętokrzyskiego, zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie Pałacu Kultury i Nauki, rozświetlą tysiące różnobarwnych lampek. Przez ostatnie dni w tym miejscu odbywały się intensywne prace montażowe oraz niezbędne testy sprzętu. Oficjalne uruchomienie całorocznej świetlnej instalacji zaplanowano na 15 października.

- Zapraszamy na jesienne odsłonięcie iluminacji w czwartek, po zachodzie słońca, po godz. 18 – zachęca Zarząd Dróg Miejskich.

Przechadzka parkowymi ścieżkami nabierze magicznego charakteru, ponieważ przechodnie znajdą się w otoczeniu świecących owadów, gigantycznych roślin i barwnych kwiatów. Szczególną uwagę zwraca nowoczesna, interaktywna alejka, która błyskawicznie odpowiada na każdy krok spacerowiczów. Na wyznaczonym, 50-metrowym odcinku chodnika specjalne rzutniki będą generować obrazy zmieniające się w zależności od tego, jak poruszają się ludzie. Dzięki temu każdy pieszy będzie miał bezpośredni wpływ na wizualizacje pojawiające się tuż pod jego butami.

Całoroczne światełka w Parku Świętokrzyskim. Kosztowna inwestycja ZDM

Ta unikalna inicjatywa zostaje oddana do użytku jeszcze zanim miasto włączy tradycyjne ozdoby bożonarodzeniowe. Park Świętokrzyski zyskał swój indywidualny, świetlny charakter, który pozostanie tam na stałe. Zgodnie z założeniami urzędników nie jest to tylko krótkotrwała, świąteczna atrakcja, ale permanentny element miejskiej infrastruktury. Świecące instalacje mają za zadanie ożywiać przestrzeń wokół Pałacu Kultury i Nauki przez wszystkie miesiące w roku, a nie tylko w grudniu.

Całe przedsięwzięcie wymagało wcześniejszego przygotowania technicznego, w tym gruntownej przebudowy systemu oświetleniowego na terenie zieleńca. Jak poinformowali przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich, wysłużone oprawy sodowe zastąpiono energooszczędnymi żarówkami w technologii LED. Nowoczesne latarnie gwarantują znacznie lepszą widoczność dla nocnych spacerowiczów, a przy okazji pozwolą na obniżenie rachunków za prąd.

Zgodnie z obietnicami prezydenta Warszawy sprzed kilku tygodni, inauguracyjne uruchomienie Parku Światła faktycznie zaplanowano na połowę bieżącego miesiąca. Zwisające nad alejkami świecące konstrukcje w kształcie kwiatów robią ogromne wrażenie na mieszkańcach, choć w internecie pojawiły się również słowa krytyki. Część warszawiaków narzeka w mediach społecznościowych, że zadłużone miasto nie powinno trwonić funduszy na tego typu rozrywki. Mimo negatywnych głosów, nocne spacery w otoczeniu iluminacji inspirowanych przyrodą z pewnością przyciągną tłumy chętnych.

Z kolei w ostatnim miesiącu roku stolica zaprezentuje odświeżoną wersję zimowych iluminacji, które tym razem nawiążą do słynnych bohaterów warszawskich legend. Za dostarczenie i obsługę tych dekoracji miasto zapłaci firmie Multidekor gigantyczną kwotę blisko 53,5 miliona złotych. Kontrakt obejmuje trzy pełne sezony i będzie obowiązywał aż do 2029 roku. Urzędnicy z Zarządu Dróg Miejskich podkreślają, że jest to rekordowa i najdroższa w historii umowa dotycząca bożonarodzeniowego oświetlenia w Warszawie.