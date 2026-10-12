Cud Polski 2026. Oto mazowieckie nominacje. Jedna z nich wyraźnie odstaje

Głosowanie w plebiscycie Cuda Polski 2026 trwa do 13 października.

Mazowsze reprezentują trzy miejsca: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, świdermajery w Otwocku i Nadbużański Park Krajobrazowy.

Warszawskie muzeum ma mało głosów, a dwa pozostałe miejsca ostro rywalizują o zwycięstwo.

Kościół w Warszawie jak Muzeum Sztuki Nowoczesnej. To najbardziej stylowa kaplica w stolicy?

Głosowanie na Cud Polski 2026 trwa tylko do 13 października.

Mazowsze reprezentują Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, świdermajery w Otwocku i Nadbużański Park Krajobrazowy.

Otwock i Nadbużański Park Krajobrazowy ostro rywalizują o zwycięstwo.

Ostatnia szansa na głos

Plebiscyt Cuda Polski 2026 ma na celu promowanie niezwykłych miejsc w kraju i zachęcanie do odkrywania lokalnych atrakcji. Przez sześć tygodni, do 13 października, można głosować na nominacje z 16 województw. Zwycięzcy otrzymają tytuł Cudu Polski 2026, a ich nazwy zostaną ogłoszone 14 października.

W województwie mazowieckim o wyróżnienie walczą trzy miejsca, które pokazują różne oblicza regionu. Głos można oddać codziennie na jedną z trzech nominacji w każdym województwie.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej ma mocnych rywali

Warszawskie Muzeum Sztuki Nowoczesnej to ważny punkt na kulturalnej mapie Polski. Prezentuje dzieła polskich i zagranicznych artystów, organizuje wystawy i wydarzenia edukacyjne, a także podejmuje tematy związane ze współczesnym społeczeństwem. W plebiscycie musi jednak konkurować z miejscami, które przyciągają miłośników historycznej architektury i przyrody.

Jednym z nich są świdermajery w Otwocku, charakterystyczne drewniane wille z ozdobnymi werandami i ażurowymi detalami. To pamiątka po uzdrowiskowej przeszłości miasta i wyjątkowy przykład dawnej architektury letniskowej.

9

Dzika przyroda kontra drewniane perełki

Trzecią nominacją jest Nadbużański Park Krajobrazowy, rozległy obszar chroniony w dolinie Bugu. Malownicze łąki, lasy i naturalny bieg rzeki sprawiają, że to miejsce szczególnie atrakcyjne dla osób szukających odpoczynku blisko natury. Można tu spacerować, jeździć na rowerze i wybierać się na spływy kajakowe.

Które z tych miejsc zasługuje na tytuł Cudu Polski 2026? O tym zdecydują głosy uczestników plebiscytu. Do tej pory MSN otrzymał 4% głosów, Nadbużański {ark Krajobrazowy 43%, a świdermajery - 53%.