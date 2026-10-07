Pod Pałacem Kultury, obok MSN miał stanąć wielki czarny budynek. Rafał Trzaskowski ogłosił ważną zmianę

Nie będzie czarnej siedziby TR przy Placu Centralnym

Miał być potężny, czany budynek kontrastujący z bielą sąsiedniej siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Dziś wiemy już, że te plany odchodzą do lamusa; w środę, 7 października podczas konferencji prasowej przedstawiciele miasta ujawnili wielkie zmiany w koncepcji siedziby TR Warszawa, która stanie tuż przy placu Centralnym i Pałacu Kultury i Nauki.

Największą różnicą jest sama kolorystyka obiektu - zamiast pierwotnie planowanej czerni pojawi się metalowo-ażurowa elewacja. Będzie ona odbijać światło słoneczne w rozmyty, lustrzany sposób.

- Fasada będzie dużo lżejsza, zarówno wagowo, jak i wizualnie. Będzie też w innym niż planowano kolorze. Będzie też zbudowana z zupełnie innych tworzyw, a dzięki temu znacznie bardziej przyjazna środowisku. No i, co najważniejsze, znacznie tańsza w budowie - ogłosił jako pierwszy, w swoich social mediach prezydent Rafał Trzaskowski. Mowa o oszczędnościach rzędu nawet 70 milionów złotych.

Skąd tak nagła zmiana?

- Ze względu na długotrwałość procesu budowy siedziby TR Warszawa mierzymy się z różnymi wyzwaniami i to są takie wyzwania, które z jednej strony każą nam na przykład dostosowywać się do nowych wytycznych i dyrektyw europejskich w zakresie tworzenia i projektowania budynków dostępności publicznej - mówiła w środę Magdalena Sroka, pełnomocniczka prezydenta stolicy ds. kultury.

Obrotowa scena i schron

Rdzeniem budynku będzie nowoczesna scena obrotowa, a sama przestrzeń ma być innowacyjna: ze zniesionym podziałem na scenę i widownię. Mobilność układu pozwoli na płynną regulację widowni od standardowych 360 miejsc, przez 700, aż do nawet 960 miejsc.

W gmachu znajdą się także sale prób, studia nagraniowe, przestrzeń edukacyjna oraz bogate zaplecze produkcyjne. Zgodnie z nowym prawem budowlanym w budynku będzie również miejsce doraźnego schronienia dla około 600 osób, co stanowi nowość w porównaniu do pierwotnych założeń. Na co dzień przestrzeń ta będzie służyć jako magazyn teatralny.

- Siedziba TR Warszawa jest wpisana w szerszy kontekst. To nie jest tylko oczywiście kontekst MSN-u i tego, że to będzie bliźniaczy czy siostrzany budynek. One stanowią razem kompleks kulturalny i będą się ze sobą dialogować też poprzez sztukę. Poza tym nowy budynek wpisze się w dużo szerszy projekt, czyli Nowe Centrum Warszawy (NCW) - przypomniała Magdalena Sroka, pełnomocniczka prezydenta stolicy ds. kultury. Podkreśliła, że NCW to największy tego typu projekt od czasu powojennej odbudowy Warszawy.

Kiedy nowy budynek zostanie przekazany publiczności?

- W listopadzie ogłoszony zostanie przetarg na wykończenie i zakończenie budowy, z przewidywanym rozstrzygnięciem w połowie 2028 roku. Wyłoniony wykonawca będzie miał około 24 miesięcy na dokończenie prac, co oznacza oddanie nowej sceny do użytku w połowie 2029 roku - tłumaczy Artur Jóźwik, dyrektor biura kultury.

Obecnie Teatr TR Warszawa działa w kameralnej siedzibie przy ul. Marszałkowskiej 8.

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