Konkursy, zabawy, ale też poważne dyskusje i debaty. W warszawskim Centrum Multimedialnym Europa Experience świętowano Dzień Europy

9 maja we wszystkich krajach Unii Europejskiej obchodzony jest Dzień Europy, ustanowiony na pamiątkę ogłoszonej dokładnie 76 lat temu deklaracji ówczesnego ministra spraw zagranicznych Francji Roberta Schumana. Przedstawił on w niej swoją wizję nowej formy współpracy politycznej w Europie, w której wciąż żywa była pamięć o koszmarze II wojny światowej. Deklaracja uważana jest za fundament tego, czym obecnie jest Unia Europejska.

Już tradycyjnie w tym dniu Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zorganizowały w Warszawie, a dokładniej w Centrum Multimedialnym Europa Experience przy ul. Jasnej 14/16A, szereg wydarzeń upamiętniających rocznicę i propagujących ideę naszej wspólnoty.

„Musimy cały czas przypominać, że UE to Polska i jej wszyscy obywatele, a nie jakiś narzucony albo abstrakcyjny podmiot. To my współkształtujemy jej budżet, politykę, strategię, codzienność” - przekonywał Witold Naturski, dyrektor Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce.

W charakterystycznym i doskonale znanym warszawiakom budynku na gości (najczęściej całe rodziny z dziećmi) czekała moc atrakcji: konkursy, gry, zabawy, stoiska, warsztaty. Można było wziąć udział w Europejskim Kole Fortuny, wykonać zmywalny europejski „tatuaż” czy miksować muzykę przy pomocy Mash Machine. Ciekawe prezentacje i gadżety przygotowali także partnerzy obchodów Dnia Europy: Frontex, Europejski Bank Inwestycyjny, Bank Żywności SOS, Polska Agencja Kosmiczna, Europejski Korpus Solidarności, Fundacja Schumana.

„Nie zabrakło również wielu interesujących i angażujących debat, podczas których chcieliśmy nie tylko przekazywać rzetelną wiedzę na temat UE, ale też wsłuchać się w głos publiczności, zwłaszcza młodego pokolenia. Dlatego ten dzień nie był jedynie okazją do świętowania, ale też poważnego dyskutowania o przyszłości Polski w zjednoczonej Europie” - mówiła Katarzyna Smyk, dyrektorka Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Służyło do tego panoramiczne kino 360 stopni wewnątrz Centrum Multimedialnego Europa Experience, w którym przed południem rozpoczęła się rozmowa pt. „22 lat Polski w UE - i co dalej?”.

„Europa jest dziś najlepszym miejscem do życia, co pokazują wszystkie statystyki: czy to dotyczące jakości życia, czy to dostępu do opieki społecznej bądź zdrowotnej. To nie przypadek, że miliony osób z całego świata co roku starają się tu dostać. Członkostwo w UE to oczywiście nie jest gwarancją sukcesu, ale wielką szansą - i my, jako Polska i Polacy, doskonale ją wykorzystaliśmy” - wskazywał Ignacy Niemczycki, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Urzędnik przypomniał podstawowe statystyki: od 2004 roku polski eksport do UE wzrósł 6-krotnie, a w sektorze rolno-spożywczym - aż 12-krotnie. Polski PKB urósł z kolei dwukrotnie, a nasza gospodarka jest dziś jedną z czołowych na całym kontynencie.

„Nie mamy się czego wstydzić, powinniśmy być dumni i nadal ciężko wypracowywać ten historyczny sukces. Pamiętajmy jednak, że o integrację musimy codziennie zabiegać i tłumaczyć ją - inaczej narrację przejmą jej przeciwnicy” - dodał.

Wielomiliardowe dotacje (Polska pozostaje największym beneficjentem unijnego budżetu), blisko trzy miliony studentów-absolwentów ERASMUS+, swoboda przepływu kapitału, ludzi i towarów, „Roam like at home”, opieka zdrowotna na terenie całej Wspólnoty. Dzięki wygranemu referendum i akcesji do UE nasz kraj korzysta dziś z możliwości wręcz niewyobrażalnych dla całych pokoleń - przypominali uczestnicy panelu.

„UE to filar naszego bezpieczeństwa, o czym świadczy podpisana właśnie umowa na środki z programu SAFE. Te pieniądze rozruszają nasz przemysł obronny, a jako zjednoczona Europa mamy zupełnie inną od pojedynczych państw pozycję negocjacyjną wobec istniejących lub rodzących się globalnych supermocarstw” - ocenił Michał Szczerba, poseł do Parlamentu Europejskiego.

W dalszej części dnia osoby wizytujące Europa Experience mogły porozmawiać z Polską Agencją Kosmiczną m.in. o sieci polskich teleskopów POLON na świecie oraz ograniczeniu kosmicznych śmieci. Sylwia Majcher, influencerka ekologiczna i autorka poczytnych książek, podjęła temat konieczności ograniczenia marnowania żywności. Odbył się panel na temat Europejskiego Modelu Sportu oraz wpływu UE na polską piłkę nożną z udziałem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Z kolei przedstawiciele Frontexu przybliżyli pracę w agencji (która swą siedzibę ma w naszym kraju) i opowiedzieli o technologiach służących do efektywnej ochrony granic UE.

Obchody Dnia Europy nie ograniczyły się do budynku przy ul. Jasnej. Na podświetlonym na niebiesko Pałacu Kultury i Nauki rozbłysły nocą unijne gwiazdki, a na fasadzie stadionu PGE Narodowy wyświetlony został napis „Dzień Europy”.

Źródło informacji: PAP MediaRoom