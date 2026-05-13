Koszmar na Mazowszu. Pijany 41-latek groził, że wysadzi partnerkę i dzieci

Pijany 41-latek groził rodzinie wysadzeniem

Na początku maja oficer dyżurny otwockiej policji odebrał dramatyczny telefon od przerażonej kobiety. Z relacji zgłaszającej wynikało, że agresywny partner grozi odkręceniem butli z gazem, chcąc wysadzić w powietrze ją oraz dwójkę jej dzieci w wieku 7 i 18 lat. Patrole niezwłocznie ruszyły pod wskazany adres, zatrzymując na miejscu 41-letniego mężczyznę. Badanie stanu trzeźwości wykazało u niego aż 2,5 promila alkoholu.

Akcję zabezpieczali również strażacy, którzy dokładnie skontrolowali, czy nie doszło do wycieku gazu. Rzecznik otwockich mundurowych, podkom. Patryk Domarecki poinformował, że po rzetelnym sprawdzeniu udało się ostatecznie wykluczyć jakiekolwiek zagrożenie dla mieszkańców.

Sąd zdecydował o areszcie dla 41-latka

- Jak ustalili śledczy, nie był to pierwszy raz, kiedy 41-latek stosował przemoc wobec bliskich. Mężczyzna w przeszłości był już karany za podobne przestępstwa, co oznacza, że teraz będzie odpowiadał przed sądem w warunkach recydywy. W związku z sytuacją w rodzinie niezwłocznie wszczęto procedurę Niebieskiej Karty, a sprawca został całkowicie odizolowany od pokrzywdzonych - dodał.

Za znęcanie się nad osobą najbliższą grozi do pięciu lat pozbawienia wolności, a w przypadku recydywy kara może okazać się surowsza. Sąd Rejonowy w Garwolinie uwzględnił już wniosek miejscowej prokuratury, wysyłając 41-latka do aresztu na najbliższe trzy miesiące.

- Policja przypomina! Nie ma zgody na przemoc domową! Jeśli jesteś ofiarą przemocy - nie czekaj, wezwij pomoc - zaapelował podkom. Domarecki.

