Koszmar w drodze na warszawskie lotnisko. Bus wbił się w słup, pasażerowie w szpitalu

Do tego dramatycznego zdarzenia doszło w niedzielę (11 października) kilkanaście minut po godzinie 16:00. Kierujący osobowym fordem przemieszczał się aleją Krakowską. Kiedy znalazł się w okolicach ulicy Leonidasa, niespodziewanie stracił panowanie nad kierownicą. Rozpędzony bus zjechał ze swojego pasa ruchu i z dużym impetem uderzył w betonowy słup podtrzymujący sieć tramwajową.
Siła zderzenia okazała się potężna. Zgodnie z informacjami przekazanymi „Super Expressowi” przez aspiratkę Małgorzatę Gębczyńską ze stołecznej policji, poszkodowani wymagali pilnej pomocy szpitalnej.
Cztery osoby zostały ranne i przetransportowano je do szpitala. Kierujący został przebadany przez policjantów pod kątem zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Był trzeźwy. Posiadał również uprawnienia do kierowania pojazdami
Na miejscu wypadku momentalnie zjawili się ratownicy oraz inne służby, które zajęły się opatrywaniem rannych i ścisłym zabezpieczaniem zniszczonego odcinka.
To groźne zderzenie doprowadziło do niemal całkowitego paraliżu komunikacyjnego w południowej części stolicy. Uszkodzony przez pojazd słup trakcyjny uległ silnemu przechyleniu, co rodziło ogromne niebezpieczeństwo dla otoczenia. Z uwagi na ryzyko zawalenia, podjęto decyzję o natychmiastowym wstrzymaniu kursowania tramwajów w obu kierunkach na całej długości tego fragmentu torowiska.
Utrudnienia nie ominęły również kierowców aut osobowych, którzy na długo utknęli w potężnych korkach. Z ruchu wyłączono bowiem dwa pasy alei Krakowskiej prowadzące w stronę Raszyna. Działania służb ratunkowych i porządkowych trwały w tym miejscu przez wiele kolejnych godzin.
Wypadek busa w Warszawie. Co doprowadziło do zderzenia na al. Krakowskiej?
Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy jasno wynika, że osoba prowadząca forda była w momencie zdarzenia całkowicie trzeźwa. Co w takim razie sprawiło, że kierowca nagle zjechał z wyznaczonej trasy prosto na pobocze? Odpowiedź na to pytanie wciąż pozostaje owiana tajemnicą i jest obiektem badań śledczych.
Obecnie mundurowi prowadzą skrupulatne dochodzenie, którego głównym celem jest odtworzenie dokładnego przebiegu oraz zidentyfikowanie wszystkich okoliczności tej niebezpiecznej sytuacji na warszawskiej drodze.