Koszmarny wypadek w Piasecznie. Nagranie ze śmierci motocyklisty przeraża

Wypadek w Piasecznie. Nie żyje motocyklista

Do tragicznego zdarzenia doszło w piątek, 29 maja, tuż po godzinie 7 rano u zbiegu ulic Puławskiej i Łabędzia w Piasecznie. Młody mężczyzna kierujący Yamahą z impetem uderzył w tył Opla. Kierowca osobówki wykonywał manewr zmiany pasa ruchu, przez co wymusił pierwszeństwo na jednośladzie.

Służby ratunkowe błyskawicznie pojawiły się na miejscu. Podjęto próbę reanimacji, jednak obrażenia okazały się zbyt rozległe i życia młodego motocyklisty nie udało się uratować. Zmarł na miejscu wypadku.

Śledztwo w sprawie śmierci motocyklisty z Piaseczna

Lokalna policja oszczędnie komentuje przebieg zdarzenia i odsyła do prokuratury, która przejmuje dochodzenie w tej sprawie. Podkomisarz Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie potwierdziła jedynie fakt śmierci kierowcy jednośladu. Funkcjonariuszka dodała również, że osoba siedząca za kierownicą Opla była w momencie wypadku trzeźwa oraz posiadała ważne prawo jazdy.

Czynności na miejscu tragedii prowadzone były pod ścisłym nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Piasecznie. Na miejscu obecny był także biegły specjalizujący się w rekonstrukcji wypadków drogowych, skierowany z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji.

Szokujące nagranie ze zderzenia motocyklisty z Oplem

Do sieci trafiło nagranie z samochodowej kamery, która uchwyciła dokładny moment dramatu. Wideo pokazuje kierowcę Opla czekającego na czerwonym świetle na lewym pasie. Nagle auto rusza i próbuje przedostać się na skrajny prawy pas, z którego można jechać prosto lub skręcić. W trakcie tego ryzykownego manewru w tył pojazdu uderza jadący z dużą prędkością motocykl. Uderzenie było tak potężne, że motocyklista wyleciał w powietrze i przekoziołkował przez samochód. Zapis z kamery jest wyjątkowo drastyczny.

Wypadek motocyklisty na PuławskiejNiestety motocyklista nie przeżył zderzenia z osobówką pic.twitter.com/PK3NXiD8Ft— StopCham (@Stop_Cham) May 29, 2026

