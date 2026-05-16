Krucza zmienia oblicze: ZDM ogłasza przetarg na zielony bulwar w sercu Warszawy

Jaka będzie nowa Krucza? Przestrzeń dla ludzi i zieleni

Projekt zakłada transformację obecnej, szerokiej arterii w nowoczesną, funkcjonalną przestrzeń. Zamiast czterech pasów ruchu powstaną dwie węższe jezdnie, rozdzielone przez pieszy pasaż. Kluczowym elementem będzie właśnie ten zielony bulwar – strefa wyłącznie dla pieszych, wyposażona w ławki, elementy wodne i bujną roślinność, która ma zachęcać do rekreacji i spotkań. Ruch rowerowy, po uspokojeniu ruchu, zostanie bezpiecznie skierowany na jezdnię. Utrzymane zostaną przystanki autobusowe i kursowanie linii 107, co zapewni ciągłość komunikacji miejskiej.

Szczególny nacisk położono na zieleń. Na ulicy Kruczej posadzonych zostanie 247 drzew, niemal 15 tysięcy krzewów oraz około 5 tys. m kw. rabat. Ta zielona kurtyna ma nie tylko poprawić estetykę, ale również ograniczyć zanieczyszczenie dźwiękiem i zapewnić cień w upalne dni. Na wysokości Grand Hotelu powstanie nowy, zielony miejski plac – otwarta przestrzeń do spotkań dla mieszkańców. Dzięki tym zmianom, Krucza zyska zupełnie nowy charakter.

Przypomnijmy, że wiosną tego roku ulica została wpisana do rejestru zabytków, co wywołało falę wątpliwości co do powodzenia jej modernizacji, która od teraz musi być - na każdym etapie - ściśle koordynowana ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków.

Głos mieszkańców i wyzwania podziemnej infrastruktury

Ostateczny kształt projektu ulicy Kruczej jest wynikiem wielu analiz i konsultacji. Dużym wyzwaniem okazała się gęsta sieć infrastruktury podziemnej, typowa dla ścisłego centrum miasta. Liczne instalacje podziemne ograniczały swobodę kształtowania przestrzeni, jednak mimo to udało się uwzględnić istotne sugestie. Spotkania urzędników z przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych miały wpływ na kluczowe rozwiązania, zwłaszcza w zakresie organizacji przestrzeni i wykorzystania miejsc postojowych.

W efekcie tych rozmów, zachowany zostanie przejazd wzdłuż ulic Nowogrodzkiej i Hożej. Ponadto, w kwartale ulic Piękna – Marszałkowska – Al. Jerozolimskie – Nowy Świat/Pl. Trzech Krzyży, 300 miejsc postojowych (około 30 proc. wszystkich) będzie dostępnych wyłącznie dla posiadaczy abonamentu mieszkańca SPPN. Rozwiązano także problem dostaw, wyznaczając około 20 miejsc z dopuszczonym krótkotrwałym postojem, co usprawni logistykę w tej części miasta.

Dlaczego przebudowa Kruczej jest niezbędna? Miasto tłumaczy

Obecny stan Kruczej generuje wiele problemów, które mają zostać rozwiązane dzięki gruntownej przebudowie. Ulica jest dziś „przeskalowana” – posiada cztery pasy ruchu, mimo że natężenie ruchu jest niewielkie. Pomiary wykazały, że jej przepustowość nie jest w pełni wykorzystywana nawet w godzinach szczytu. Oznacza to, że jej obecny przekrój znacznie przekracza rzeczywiste potrzeby komunikacyjne, a to prowadzi do nieefektywnego wykorzystania przestrzeni.

Krucza w obecnym kształcie, z szeroką jezdnią, sprzyja nielegalnym wyścigom, co stanowi poważne zagrożenie i źródło hałasu dla mieszkańców. Jak zapowiada ZDM, zmiany w układzie jezdni, w połączeniu z nową zielenią, mają wyeliminować ten problem, poprawiając bezpieczeństwo i komfort życia Warszawiaków.

Nie brak jednak również głosów krytycznych wobec planowanej inwestycji - przeciwnicy wytykają jej twórcom nierealistyczne założenia. Centralny pieszy pasaż w stylu barcelońskiej La Rambli nie przystaje ich zdaniem do realiów polskiej stolicy i będzie straszył pustkami, bo przechodzie będą woleli spacerować wzdłuż budynków po obu stronach jezdni; krytykowane jest też zmniejszenie liczby jezdni, co może spowolnić ruch i prowadzić do zatorów, np. w trakcie dostaw do sklepów i lokalnych instytucji (w razie gdy miejsca przeznaczone dla dostawców będą już zajęte lub kierowca zdecyduje się stanąć na ulicy).

