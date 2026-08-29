Kultowa warszawska cukiernia straszy na Mokotowie. Czas stanął tu w miejscu

Kiedyś kwitł tu biznes. Teraz kultowa cukiernia na Mokotowie niszczeje

Dla sporej rzeszy mieszkańców Mokotowa obecny stan budynku jest nad wyraz przygnębiającym widokiem. Funkcjonująca przez dekady w centralnym punkcie dzielnicy znana cukiernia przechodzi wyjątkowo trudny czas. Od dobrych kilku lat niewielki obiekt usytuowany na rogu alei Niepodległości i ulicy Wiktorskiej pozostaje zamknięty. Na ten moment nic też nie zwiastuje, by w dającym się przewidzieć czasie miał ponownie przyjmować gości.

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Szczególną nostalgię budzi jednak obraz samego wnętrza dawnej pączkarni, gdzie wszystko wygląda tak, jakby jeszcze moment temu miejsce pękało w szwach od klientów. Na pustych stołach leżą zostawione serwetki i menu, a ustawione obok krzesełko dziecięce zdaje się wciąż czekać na małych amatorów słodkich wypieków.

Z upływem czasu na elewacji przybywa wandalskich malunków, a w środku widać jedynie grubą warstwę kurzu oraz ogołocone półki za ladą. To one brutalnie uświadamiają, że ten słodki interes od dawna nie ma już swoich stałych bywalców.

Jaki los czeka Cukiernię Walczak?

Rodzinna Cukiernia Walczak serwowała mokotowianom swoje specjały od 1955 roku, karmiąc kolejne pokolenia mieszkańców stolicy. Przedsiębiorstwo zasłynęło na rynku znakomitymi pączkami oraz wybornymi bajaderkami, stając się dla wielu symbolem słodkich lat młodości. Niektórzy dawni bywalcy wspominają potężne kolejki, które w minionych latach ustawiały się po słodkości przed wejściem do budynku.

Kryzys biznesu rozpoczął się zaledwie kilka lat temu. Choć brakuje oficjalnych informacji, co dokładnie było powodem upadku firmy, to zamknięcie nastąpiło w okolicach 2022 roku, z którego to czasu datowany jest ostatni post firmy w mediach społecznościowych. Pozostawiony we wnętrzu nieład sugeruje dodatkowo, że decyzja o zaprzestaniu działalności nastąpiła dość drastycznie i niespodziewanie.

Wśród sąsiadów zamkniętego przybytku krążą najróżniejsze hipotezy. Część z nich przekonuje, że biznes zaczął chylić się ku upadkowi z winy spadkobierców właścieli, którzy nie potrafili go pociągnąć i zniechęcili do siebie dotychczasowych gości. Inni z kolei winą obarczają pandemię koronawirusa. Uciążliwe obostrzenia nałożone na branżę gastronomiczną miały okazać się gwoździem do trumny dla warszawskiego przedsiębiorstwa.

Usiłowaliśmy dowiedzieć się u samego źródła, czy nagłe przerwanie pracy świadczy o możliwości przywrócenia cukierni do dawnej formy. Niestety, nikt nie odniósł się do zadanych w internecie pytań, które wysłaliśmy na oficjalne profile społecznościowe marki.

Również urzędnicy mokotowskiego magistratu nie posiadają żadnych wiadomości w tej sprawie. Rzecznik prasowy dzielnicy podkreśla bowiem, że budynek jest własnością prywatną i władze nie mieszają się w interesy zarządców.

Wiele wskazuje na to, że Cukiernia Walczak pozostanie smutnym reliktem dawnej epoki w otoczeniu dynamicznie rozwijającej się dzielnicy. Ten upadający symbol stołecznego cukiernictwa przypomina dziś jedynie widmo przeszłości Mokotowa.