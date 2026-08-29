Wrzesień będzie burzowy? W tych regionach powróci upał, będą nawałnice

Gwałtowne burze na początku września. Synoptycy prognozują porywisty wiatr

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada na nadchodzące dni opady, lokalne burze i powolny spadek temperatur. W ostatni dzień sierpnia pogoda nie powinna jeszcze sprawiać większych kłopotów. Z kolei w niedzielę zachodnia i północna część kraju mogą spodziewać się przelotnego deszczu. Dużo więcej promieni słonecznych dotrze do mieszkańców południowych i południowo-wschodnich województw. Temperatury będą wahać się od 23 stopni Celsjusza na północy do nawet 28 stopni na południowym wschodzie. Z kolei nad Bałtykiem zaledwie 20 stopni.

Wyraźna zmiana pogody nastąpi wkrótce potem. Nad Polską zgromadzi się więcej chmur, z których popada, a miejscami również zagrzmi. Podczas wyładowań należy liczyć się z silnymi podmuchami wiatru, których prędkość może dochodzić do 70 km/h.

W tym samym czasie mieszkańcy południowo-wschodniej części kraju doświadczą powrotu gorących dni. W tych rejonach temperatura wzrośnie do 30 stopni Celsjusza. Zdecydowanie chłodniej zapowiada się sytuacja na północnym zachodzie (około 23 stopni) oraz bezpośrednio na wybrzeżu (21-23 stopnie).

Niebezpieczna aura również we wtorek i środę. Południowy wschód zagrożony

Według modeli pogodowych, we wtorek intensywne zjawiska burzowe uderzą głównie w południowo-wschodnie rubieże Polski. Północne regiony muszą zadowolić się jedynie deszczem. Towarzyszący burzom wiatr może przybierać na sile i osiągać nawet 60 km/h. Identycznych podmuchów można spodziewać się również na Wybrzeżu. Na termometrach od 20 stopni w rejonach północnych do 27 stopni Celsjusza w południowo-wschodniej Polsce.

Środa niestety nie przyniesie uspokojenia aury. Synoptycy zapowiadają kolejne serie przelotnych opadów, a w niektórych miejscach znów zagrzmi. Podczas burz porywy wiatru wciąż będą niebezpieczne, zbliżając się do 60 km/h. Różnica będzie jednak odczuwalna w temperaturze powietrza – od 18 stopni na północnym zachodzie do 25 stopni w części południowej.

W czwartek nie ma już mowy o burzach, jednak przelotny deszcz nadal będzie możliwy. Termometry pokażą jeszcze niższe wartości: 17 stopni na północy i najwyżej 23 stopnie Celsjusza na południu. Nad morzem silny wiatr.

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