Nowe drapacze chmur zmienią centrum Warszawy

Prezydent stolicy w materiale zamieszczonym w sieci podzielił się swoimi przemyśleniami na temat wyglądu miasta, korzystając z makiety prezentującej układ urbanistyczny. Podkreślił, że choć zabawa takimi modelami sprawia przyjemność, temat jest niezwykle istotny z punktu widzenia rozwoju metropolii. Zaznaczył, że przez długi czas brak zmian w ścisłym centrum stanowił dla niego powód do frustracji, zwłaszcza w obliczu faktu, że inne dzielnice Warszawy ulegały systematycznej poprawie estetycznej. Obecnie władze miasta stawiają na radykalne przeobrażenie tego obszaru.

Podczas omawiania planowanych rewitalizacji na ulicach takich jak Zgoda, Chmielna, Złota, a w dalszej perspektywie także Krucza i Emilii Plater, wzrok przyciągają nowo zaplanowane wysokościowce w sąsiedztwie Pałacu Kultury i Nauki. Makieta uwzględnia między innymi Roma Tower oraz obiekt planowany przez kolejarzy nad tunelem średnicowym w pobliżu Varso Tower. Analizując te założenia, prezydent stwierdził, że stolica dorobiła się własnego Manhattanu, zestawiając nowoczesne wieżowce w okolicach Woli z niższą, modernistyczną zabudową z lat 60. i 70. od strony ulicy Marszałkowskiej.

Jeszcze kilka lat temu miejskie plany zakładały budowę znacznie większej liczby drapaczy chmur w ścisłym centrum. Wzdłuż ulicy Emilii Plater miały powstać trzy potężne budynki: dwa najwyższe w bezpośrednim sąsiedztwie Sali Kongresowej oraz jeden niższy niedaleko Dworca Centralnego. Dodatkowo rozważano postawienie ponad stumetrowego obiektu tuż przy stacji metra Centrum.

Trzy kolosy w pobliżu Pałacu Kultury i Nauki

Makieta zaprezentowana przez Rafała Trzaskowskiego potwierdza słowa, które wcześniej na łamach „Super Expressu” wypowiedziała była wiceprezydent Renata Kaznowska. Planowane wcześniej potężne wieżowce w bezpośrednim otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki zostały usunięte z projektów, a zabudowa wzdłuż ulicy Emilii Plater nie przekroczy 30 metrów wysokości. Jesienią ubiegłego roku Kaznowska wyjaśniała, że decyzja ta jest wynikiem zgodnych rekomendacji urzędu miasta, wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz mazowieckiego biura planowania przestrzennego, które opowiadały się za obniżeniem wysokości planowanych inwestycji w tym rejonie.

Mimo rezygnacji z zabudowy tuż przy Pałacu, na makiecie widnieją trzy nowe, imponujące wieżowce, zlokalizowane tuż poza granicami jego działek. Będą to:

Roma Tower – apartamentowiec o wysokości 170 metrów, usytuowany na skrzyżowaniu ulic Nowogrodzkiej i Emilii Plater,

Wysokościowiec osiągający do 180 metrów, zaplanowany w sąsiedztwie Varso Tower, wzdłuż Alej Jerozolimskich,

Kolejny drapacz chmur o wysokości 180 metrów, który powstanie obok wieży Złota 44.

Wszystkie te obiekty widoczne na zaprezentowanym modelu zostały już włączone do projektu Planu Ogólnego dla Warszawy, którego uchwalenie przewiduje się na bieżący rok.

Te wieżowce królują nad Polską. Są gigantyczne!