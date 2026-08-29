Tragedia na trasie Wyszków-Pułtusk. Śmierć w nocy

Koszmarny wypadek miał miejsce w środku nocy w Topolnicy, w powiecie pułtuskim. Informacja o zdarzeniu trafiła do służb dokładnie o 1:33, po czym natychmiast wysłano tam strażaków, ratowników medycznych i funkcjonariuszy.

Od razu było jasne, że sytuacja jest dramatyczna. Jak poinformowała Ochotnicza Straż Pożarna w Pniewie: „Wypadek auta osobowego z ciężarowym. Auto osobowe wbiło się w tył naczepy. Jedna osoba poniosła śmierć na miejscu”.

Młody kierowca zginął po uderzeniu w ciężarówkę

Jak podają śledczy na miejscu, wypadek miał miejsce na ciemnym fragmencie drogi między Wyszkowem a Pułtuskiem. Młody, 20-letni kierowca Skody uderzył w tył Scanii, która stała przed światłami drogowymi.

Oficjalny komunikat wydała w tej sprawie Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku.

- Nie żyje 20-letni kierowca. Do tragicznego wypadku doszło minionej nocy około godz.1.30. Na prostym, nieoświetlonym odcinku drogi, 20-letni mieszkaniec powiatu łochowskiego, kierujący Skodą, najechał na tył naczepy ciężarowej Scania. Ciężarówka, za której kierownicą siedział trzeźwy 57-latek z powiatu wyszkowskiego, stała przed sygnalizacją świetlną. W wyniku zderzenia kierowca Skody poniósł śmierć na miejscu. Okoliczności tragedii wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratora

- poinformowali funkcjonariusze z Pułtuska.

Ruch wahadłowy w miejscu wypadku. Apel policji

Obecnie na miejscu wciąż trwają działania śledczych. Panują utrudnienia w ruchu.

- W rejonie wypadku wciąż trwają czynności służb, a ruch odbywa się wahadłowo. Prosimy wszystkich kierujących o bezwzględne stosowanie się do poleceń policji, zachowanie szczególnej ostrożności oraz wyrozumiałość i cierpliwość

- informuje policja w porannym komunikacie.