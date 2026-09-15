Kultowe kino w Warszawie ogłosiło wielką zmianę. To koniec ikony

Kino Muranów ogłasza ważną zmianę

Dla wielu Warszawiaków to charakterystyczny symbol okolic Placu Bankowego. Gdy kilka dni temu zniknął, pojawiły się głosy zaniepokojenia, czy to tylko remont, czy trwała zmiana. Teraz głos zabrało samo kino Muranów, którego ikoniczny szyld wywołał tyle emocji i pytań.

Ku zmartwieniu wielu widzów kina, okazało się, że słynny neon KINO MURANÓW już nie wróci. Przynajmniej nie w takiej formie w jakiej znali go mieszkańcy stolicy.

Obecnie na zewnątrz budynku trwa remont elewacji i schodów nad kinem - gdy dobiegnie końca neon powróci, ale w zupełnie nowej formie. Jak zdradzają władze kina będzie nawiązywał do typografii lat 50.

Zmiana jest związana bezpośrednio z wpisaniem osiedla Muranów Południowy do rejestru zabytków i pracami konserwatorskimi.

Jednocześnie przedstawiciele kina zapewniają, że pozostają otwarci i nieprzerwanie zapraszają na seanse.

Kino Muranów - kultowe miejsce miłośników filmu w stolicy

Na zmianę neonu wielu wielbicieli kina zareagowało rozżaleniem - żałują, że nie mieli nawet okazji zrobić pamiątkowe selfie przy starym szyldzie oraz wspominają go jako ikoniczne miejsce.

Dziesiątki internetowych komentarzy w tej sprawie dowodzi tego, jak ważnym miejscem dla miłośników kameralnych kin i ambitnych filmów jest w stolicy kino Muranów.

Powstałe po II wojnie światowej w miejscu warszawskiego getta, od 1994 roku pozostaje prywatną własnością firmy dystrybucyjnej Gutek Film. Słynie z dbałości o wysmakowany repertuar i nietuzinkowe seanse. W 2004 roku warszawskie kino otrzymało nagrodę Europa Cinemas Award dla najlepszego kina w Europie pod względem repertuaru, a w 2008 Nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Kino Luna wraca na kulturalną mapę Warszawy:

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