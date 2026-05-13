Kulturoteki jeszcze nie będzie. Prace stanęły, dzielnica zerwała umowę z wykonawcą

Nowoczesna Kulturoteka w Wesołej

Nowoczesny, wielofunkcyjny dom kultury miał powstać obok szkoły przy ul. Klimatycznej na osiedlu Stara Miłosna. Parter miała zająć biblioteka z wypożyczalnią książek, czasopism i multimediów, czytelnią i stanowiskami komputerowymi. Z kolei na dwóch wyższych kondygnacjach, miało się zmieścić pięć sal, w tym widowiskowo-kinowa ze sceną. - To drugi po nowym liceum epokowy budynek w naszej dzielnicy - zachwalał inwestycję burmistrz Wesołej Marian Mahor podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego w kwietniu minionego roku.

Prace szły w ślimaczym tempie

Umowę z wykonawcą, firmą MKL-Bud, stołeczna dzielnica podpisała w lipcu 2024 r. Według pierwotnych planów budynek miał być gotowy już w marcu 2026 r. Prace posuwały się jednak w tak ślimaczym tempie, że urzędnicy podpisali z wykonawcą aż trzy aneksy, ostatecznie przesuwając umowny termin zakończenia prac na lipiec 2026 r. Wydłużenie czasu na nic się jednak zdało. Wykonano dopiero około jednej trzeciej zaplanowanych prac!

Umowa z wykonawcą zerwana

Zarząd Dzielnicy Wesoła powiedział dość tej opieszałości. Wiedząc, że wykonawca na pewno nie zdąży w terminie wywiązać się ze zobowiązania, urzędnicy wypowiedzieli mu umowę! - Decyzja została podjęta po wcześniejszych próbach utrzymania realizacji zadania oraz analizie aktualnego stanu zaawansowania robót - wyjaśnili urzędnicy Dzielnicy Wesoła. - Obecnie Dzielnica prowadzi działania związane z inwentaryzacją budowy oraz przygotowaniem jej zabezpieczenia. W następnej kolejności zostanie przygotowane nowe postępowanie przetargowe na dokończenie inwestycji - zapewniają. Oznacza to, że Kulturoteka kiedyś powstanie. Nie wiadomo tylko kiedy.

Dramat setek rodzin pod Warszawą! Nowa autostrada zburzy ich domy?! „Żyjemy na bombie”