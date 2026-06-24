Łatwogang triumfuje, Skolim nagrodzony. LOUD Congress po raz pierwszy w Warszawie

LOUD Congress powstał jako odpowiedź na rosnącą potrzebę dialogu pomiędzy tradycyjnym biznesem a pokoleniem, które kształtuje współczesne trendy konsumenckie, kulturę internetową i przyszłość komunikacji marek. W elitarnym, zamkniętym wydarzeniu uczestniczyło 200 starannie wyselekcjonowanych gości reprezentujących kluczowe obszary rynku.

W trakcie kongresu odbyło się 10 paneli dyskusyjnych poświęconych najważniejszym zjawiskom wpływającym na współczesny marketing i rozwój biznesu. Eksperci debatowali m.in. o dynamicznym rozwoju creator economy, znaczeniu gamingu i streamingu w budowaniu relacji z odbiorcami, a także o wpływie sztucznej inteligencji na branżę muzyczną, media i komunikację marek.

– LOUD Congress powstał z prostej potrzeby: biznes i Generacja Z mówią dziś różnymi językami, a my postanowiliśmy stworzyć przestrzeń, w której mogą się wzajemnie słuchać i rozumieć. Obecność tak wielu wybitnych ekspertów, twórców i inwestorów pokazuje, że rynek jest gotowy na zmiany. Chcemy budować mosty, z których powstaną najbardziej innowacyjne projekty i kampanie. Dzisiejsze rozmowy oraz energia, którą udało się stworzyć podczas wydarzenia, przerosły nasze najśmielsze oczekiwania – mówi Mariusz Mistewicz, pomysłodawca i organizator LOUD Congress, reprezentujący Mistify Sp. z o.o.

Jak podkreślają organizatorzy, sukces pierwszej edycji wydarzenia sprawił, że już rozpoczęły się przygotowania do kolejnej odsłony kongresu.

– Zainteresowanie uczestników, partnerów i twórców pokazało nam, że tematy związane z Generacją Z, creator economy i przyszłością biznesu wymagają dalszej dyskusji oraz kolejnych spotkań. Dlatego już dziś pracujemy nad jesienną edycją LOUD Congress – dodaje Mistewicz.

98

Gala „Pokolenie LOUD”

Kulminacyjnym punktem wydarzenia była wieczorna gala wręczenia statuetek „Pokolenie LOUD”, wyróżniających twórców, marki i inicjatywy mające realny wpływ na rozwój społeczności oraz kształtowanie współczesnej kultury internetowej.

Laureatami tegorocznej edycji zostali:

Młody Influencer Roku – Łatwogang

Debiut Influencera Roku – Brokies

Kampania Influencer Marketingu Roku – Książulo x Pepsi

x Młody Przedsiębiorca Roku – Skolim

Influencer Finansowy Roku – Pankracy

Nagroda Specjalna – Akcja Charytatywna Roku – Cancer Fighters x Bedoes x Łatwogang

Silne wsparcie partnerów

Pierwsza edycja LOUD Congress została zrealizowana dzięki wsparciu partnerów i sponsorów reprezentujących świat biznesu, mediów i nowych technologii. W gronie partnerów wydarzenia znaleźli się: Radio ESKA, Super Express, Bankier.pl, BROKIES, Puls Biznesu, BANDI Cosmetics, MISTIFY, Skarszewski Młyn, NaTemat, Spider’s Web.

LOUD Congress udowodnił, że dialog między biznesem a Generacją Z nie jest już jedynie trendem, lecz koniecznością dla firm i marek, które chcą skutecznie funkcjonować w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Pierwsza edycja wydarzenia pokazała, że obie strony mają sobie nawzajem wiele do zaoferowania – a wspólny język przyszłości dopiero zaczyna się kształtować.

Materiał Patronacki