Legenda Muay Thai powraca do Warszawy! Widowiskowe walki już 9 maja w Blue City - wstęp wolny

2026-05-08 16:04

Już 9 maja od godziny 11:00 centrum handlowe Blue City w Warszawie zamieni się w prawdziwą arenę sportowych emocji. W samym sercu głównego holu stanie profesjonalny ring, a wszyscy zainteresowani będą mogli obejrzeć blisko 40 widowiskowych pojedynków w formule Muay Thai. Co ważne - wydarzenie jest całkowicie bezpłatne i otwarte dla wszystkich fanów sportów walki oraz osób, które chcą po raz pierwszy poczuć atmosferę tej niezwykłej dyscypliny.

Muay Thai w Blue City

Autor: Materiały prasowe / Materiały prasowe

To druga edycja wyjątkowego wydarzenia, które ponownie zgromadzi najlepszych zawodników z całej Polski. Do Warszawy przyjadą reprezentanci klubów z Poznania, Krakowa, Łodzi, Opola, Gdańska oraz silna ekipa gospodarzy ze stolicy. W ringu zobaczymy zarówno młodych adeptów stawiających pierwsze kroki w sportowej rywalizacji, jak i utytułowanych medalistów mistrzostw świata, Europy oraz Polski. Wśród zawodników pojawią się m.in. Tyson Kwiatkowski, Adam Kruk oraz Oliwer Dara - nazwiska doskonale znane fanom Muay Thai. Ich walki gwarantują widowisko pełne dynamiki, techniki i ogromnych emocji.

Organizatorzy podkreślają jednak, że wydarzenie ma nie tylko sportowy charakter. To także szansa dla młodych zawodników, którzy po raz pierwszy będą mogli zaprezentować swoją pasję przed szeroką publicznością zgromadzoną na wszystkich poziomach centrum handlowego. Atmosfera wydarzenia sprawi, że każdy widz - niezależnie od wieku - poczuje energię i wyjątkowy klimat tajskiego boksu.

Muay Thai, nazywane „sztuką ośmiu kończyn”, wywodzi się z Tajlandii i jest jedną z najbardziej efektownych dyscyplin sportów walki. Zawodnicy wykorzystują w walce pięści, łokcie, kolana i nogi, a pojedynki łączą siłę, technikę oraz ogromny szacunek do przeciwnika i trenerów. Charakterystycznym elementem jest tradycyjny taniec Wai Khru wykonywany przed każdą walką.

W formule amatorskiej ogromny nacisk kładzie się na bezpieczeństwo zawodników. Uczestnicy korzystają z profesjonalnych ochraniaczy, a nad przebiegiem każdej walki czuwają doświadczeni sędziowie.

Organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców Warszawy oraz fanów sportów walki do wspólnego przeżywania emocji na żywo.

