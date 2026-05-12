LOLEK grill & bar kończy 30 lat! Zespół ØRGANEK wystąpi na jubileuszowym wydarzeniu

Zielone Pole Mokotowskie tętni życiem – to miejsce spacerów, sportowych aktywności i wypoczynku w gronie przyjaciół i rodzin. LOLEK idealnie wpisuje się w ten krajobraz swoim swobodnym klimatem i przytulnym wnętrzem, w którym charakter budują kominek oraz grubo ciosane kamienie piaskowca. Wyjątkowości miejsca dodaje także rozległa przestrzeń na świeżym powietrzu i całoroczne ogrody. Jednak przede wszystkim LOLEK tworzą ludzie – zespół, który niezależnie od pory roku wita gości z uśmiechem i ciepłem.

Znakiem rozpoznawczym LOLKA jest całoroczne grillowanie. W ogrodzie lokalu przez cały rok rozpalony jest grill, z którego unoszą się aromaty klasycznych przysmaków – karkówki, kiełbasy, kaszanki czy grillowanego oscypka. To właśnie wokół ognia, przy prostych, sprawdzonych smakach, od lat spotykają się goście, tworząc swobodną atmosferę, która jest nieodłącznym elementem tego miejsca.

Kto był kiedyś w LOLKU, ten wie, że tu zawsze dzieje się coś dobrego - to przestrzeń szeroko pojętej rozrywki, miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie od wieku i zainteresowań, a wspólne chwile nabierają wyjątkowego charakteru.

Od otwarcia w 1996 roku scena LOLKA gościła tysiące artystów. Występowali tu m.in. Lady Pank, Renata Przemyk, Raz Dwa Trzy, Oddział Zamknięty, IRA, Małgorzata Ostrowska, Maciej Maleńczuk, Tilt, Wojciech Waglewski, Maanam czy Lech Janerka, a swoje pierwsze muzyczne kroki stawiała Mela Koteluk. Muzyka na żywo niemal codziennie wypełnia lokal, który przez lata stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc koncertowych w Warszawie.

Miejsce żyje też sportowymi emocjami. Goście LOLKA przeżywają tu najważniejsze wydarzenia piłkarskie – od Mundiali i Mistrzostw Europy po finały UEFA Champions League. Kibicowali tu zarówno stali bywalcy, jak i znane postaci świata sportu i mediów, m.in. Kazimierz Górski i Jerzy Engel.

Od kilku lat dużą popularnością cieszą się cykle wieczorów stand-up, podczas których na scenie pojawiają się zarówno znani, jak i debiutujący komicy. W sezonie letnim pobliska polana zamienia się w jedno z największych kin plenerowych w Warszawie – letnie seanse pod gołym niebem przyciągają licznych widzów i tworzą wyjątkową atmosferę wspólnego oglądania w samym sercu zielonej przestrzeni miasta.

LOLEK pamięta także o najmłodszych. W weekendy czekają na nich animatorzy, plac zabaw oraz specjalne menu stworzone z myślą o dziecięcych gustach. Przez lata zorganizowano tu tysiące rodzinnych wydarzeń dzięki którym kolejne pokolenia dorastają razem z Lolkiem.

Koncert zespołu ØRGANEK na 30 lat LOLEK grill & bar!

20.05.2026 (środa), godzina 20:00

support: Lina Silva

koncert: ØRGANEK

after party: DJ Shafski

WSTĘP WOLNY!

LOLEK grill & bar - ul. Rokitnicka 2, Warszawa (Pole Mokotowskie).

LOLEK na stałe wpisał się w krajobraz Pola Mokotowskiego i życie jego bywalców. Trzydzieści lat to dla nas ogromny powód do dumy i radości. Przez ten czas zmieniała się Warszawa, zmieniało się Pole Mokotowskie, zmienialiśmy się wszyscy ale najważniejsze jest to, że przez cały ten czas mogliśmy tworzyć to miejsce razem z naszymi gośćmi. 30. urodziny Lolka będziemy świętować muzycznie. 20 maja na naszej scenie wystąpi zespół ØRGANEK więc zapowiada się wyjątkowy wieczór pełen energii, rockowego brzmienia i wspólnej zabawy. Zapraszamy! – mówi manager Lolka.