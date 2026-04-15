Majówka 2026 w Warszawie. Jak wygląda prognoza pogody na 1, 2 i 3 maja?

Jak wypada majówka 2026? Kalendarz dni wolnych

Kalendarz na przełom kwietnia i maja w tym roku wypada dość niefortunnie. Długi weekend obejmie w praktyce wyłącznie jeden dodatkowy dzień wolny, czyli piątek 1 maja. Kolejne dwa dni, 2 i 3 maja, to sobota i niedziela, co oznacza, że duża część pracujących i tak miałaby w tym czasie przerwę od obowiązków zawodowych.

Mimo tak niekorzystnego układu kalendarza, Warszawa z pewnością zapełni się tysiącami przyjezdnych. Do znacznego wzrostu liczby turystów przyczyni się m.in. zaplanowany na 2 maja finał piłkarskiego Pucharu Polski na stadionie PGE Narodowym. To ważne sportowe wydarzenie przyciągnie do stolicy potężne grupy kibiców, głównie z Częstochowy oraz Zabrza.

Prognoza pogody na majówkę 2026 w Warszawie. Jaka będzie temperatura?

Wiele osób zastanawia się więc, czy warunki atmosferyczne pozwolą na bezproblemowe zaplanowanie plenerowych atrakcji w mieście. Z prognoz opublikowanych przez serwis AccuWeather wynika, że pierwsze dni miesiąca upłyną raczej w stolicy pod znakiem słońca. 1 maja temperatura w Warszawie sięgnie 16°C, dzień później spadnie do 14°C, natomiast 3 maja wyniesie maksymalnie 13°C. Na niebie mogą pojawić się niegroźne chmury, które jednak nie wpłyną negatywnie na weekendowe plany.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował tymczasem prognozy długoterminowe dla poszczególnych tygodni. Według tych modeli od 27 kwietnia do 3 maja w województwie mazowieckim średnia temperatura maksymalna sięgnie 17°C, a minimalna zatrzyma się na poziomie 7°C. Z kolei inne źródła zapowiadają, że w trakcie weekendu majowego termometry wskażą nawet 20°C.

Warto oczywiście zaznaczyć, że do początku maja pozostało jeszcze sporo czasu, przez co prognozy będą ulegać naturalnym korektom. Najlepiej jest więc na bieżąco śledzić zapowiedzi i komunikaty, szczególnie ostrzeżenia meteorologiczne, publikowane regularnie w sieci przez IMGW.

