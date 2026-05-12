Maria Czubaszek odeszła 10 lat temu. Tak wygląda jej grób. Pochowano z nią męża

Nietypowy nagrobek Marii Czubaszek na Powązkach

Na słynnych warszawskich Powązkach Wojskowych spoczywa wiele znanych osobistości – od artystów po polityków. Właśnie tam pochowana została Maria Czubaszek, lubiana felietonistka i osobowość telewizyjna. 12 maja 2026 roku przypada dziesiąta rocznica śmierci tej cenionej autorki, znanej z ciętego języka.

Miejsce jej spoczynku odbiega od typowych mogił, które zazwyczaj widzimy na cmentarzach. Prochy Marii Czubaszek umieszczono w urnie i złożono w kolumbarium. To specjalna, wielopoziomowa ściana z niszami przeznaczonymi właśnie na urny, co jest formą pochówku znaną już w czasach starożytnego Rzymu.

W tej samej wnęce spoczywają również szczątki ukochanego męża satyryczki. Pięć lat po śmierci Marii Czubaszek, w 2021 roku, w kolumbarium pochowano wybitnego muzyka jazzowego, Wojciecha Karolaka.

Aby odnaleźć miejsce spoczynku tego artystycznego małżeństwa, należy wejść na cmentarz przez główną bramę przy ul. Powązkowskiej 43/45. Następnie trzeba skierować się w prawą stronę i iść wzdłuż cmentarnego muru – tam właśnie usytuowane jest kolumbarium.

Zdjęcia z tego miejsca można obejrzeć w dołączonej poniżej galerii.

7

Kim była Maria Czubaszek? Kariera i życie prywatne

Maria Czubaszek przyszła na świat 9 sierpnia 1939 roku w stolicy. Swoją dziennikarską ścieżkę zaczęła w Programie I Polskiego Radia, jednak prawdziwy rozgłos zyskała po przejściu do radiowej Trójki w 1966 roku. To właśnie tam wykreowała popularne słuchowiska, takie jak „Dym z papierosa”, „Dzień dobry, jestem z Kobry” czy „Serwus, jestem nerwus”.

Satyryczka pisała również teksty piosenek, które weszły do kanonu polskiej muzyki rozrywkowej. Tworzyła utwory śpiewane przez Ewę Bem, Krystynę Prońko, Ryszarda Rynkowskiego, Andrzeja Dąbrowskiego, Grażynę Łobaszewską, a także zespoły takie jak Alibabki, Vox i Trubadurzy.

W połowie lat 70. związała się z redakcją czasopisma „Szpilki”. Przez wiele lat oceniała również młodych artystów na licznych festiwalach kabaretowych w całej Polsce i pisała dla różnych redakcji prasowych.

Szerokiej publiczności zapadła w pamięć także dzięki telewizji. Od 2011 roku regularnie gościła w programie „Szkło kontaktowe” w TVN24. Nie unikała kontrowersyjnych tematów i odważnie mówiła o swoich przekonaniach. Otwarcie przyznawała, że nie wierzy w Boga, jest za prawem do aborcji i eutanazji, a jej znakiem rozpoznawczym stał się nieodłączny papieros.

W maju 2009 roku, za swoje zasługi dla kultury, Maria Czubaszek została odznaczona Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” przez ówczesnego ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego.

Artystka zmarła w wieku 76 lat, 12 maja 2016 roku. Przyczyną jej śmierci były problemy z układem krążenia oraz ogólne wyczerpanie organizmu.

Kultowe cytaty z Marii Czubaszek i „BrzydUli”

Dla wielu młodszych widzów twórczość Marii Czubaszek to przede wszystkim kultowe teksty z popularnego serialu TVN „BrzydUla”. To ona wymyśliła zabawne kwestie wypowiadane przez Violettę Kubasińską, bohaterkę graną przez Małgorzatę Sochę. Powiedzonka te stały się prawdziwymi hitami i na stałe weszły do potocznego języka.

Sama Czubaszek słynęła z błyskotliwych, często autoironicznych sentencji, które do dzisiaj krążą w Internecie. Oto kilka z nich:

„(...) prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo”.

„Młodość musi się wyszumieć, a starość wypalić”.

„Wyszłam za mąż, zaraz wracam”.

„Przed ślubem trzeba mieć oczy szeroko otwarte, a po ślubie trzeba je przymykać”.

„Urodę zawsze miałam nienachalną”.