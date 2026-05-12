Marywilska 44 dwa lata po pożarze. Co dalej z odbudową znanego centrum?

Śledztwo w sprawie Marywilskiej 44. Kto zlecił podpalenie?

Już w maju 2025 r. Prokuratura Krajowa poinformowała o wynikach śledztwa dotyczącego pożaru. Według ustaleń śledczych, za wybuchem ognia stała międzynarodowa grupa przestępcza działająca na zlecenie Federacji Rosyjskiej. Eksperci wykazali, że w jednej z hal umieszczono specjalny ładunek zapalający, który został odpalony zdalnie, za pomocą telefonu komórkowego. W związku z tą sprawą nieprawomocnie skazano trzech obywateli Ukrainy (Serhii R., Pavel T. oraz Vladyslav Y.). Usłyszeli oni wyroki od roku i czterech miesięcy do pięciu i pół roku więzienia, a dwóch z nich dodatkowo odpowiadało za utrudnianie śledztwa. Grupa ma na swoim koncie także inne podpalenia w Europie, m.in. w Wilnie i Rydze. Domniemany szef szajki, Serhii Chalyi, wciąż jest ścigany na podstawie europejskiego listu gończego oraz czerwonej noty Interpolu.

Po dramatycznych wydarzeniach właściciel kompleksu, spółka z grupy Mirbud, od razu zapowiedział jego odbudowę. Aby umożliwić przedsiębiorcom (w dużej mierze Wietnamczykom) powrót do pracy, szybko postawiono tymczasowe kontenerowe miasteczko handlowe dla około 400 z nich. Inni najemcy przenieśli swoje stoiska w inne miejsca, na przykład do centrum handlowego Modlińska 6D.

Kiedy powstanie nowa Marywilska 44?

Proces wznoszenia nowej hali opóźnia się, o czym donosi serwis architektura.muratorplus.pl. Wiosną 2026 r. inwestor zakładał uzyskanie niezbędnej decyzji środowiskowej oraz start procedur budowlanych. Nowe centrum handlowe ma zostać oddane do użytku w pierwszym kwartale 2027 r. Z zachowaną powierzchnią 65 tys. m kw., kompleks zaoferuje jednak większe lokale (około 50 m kw.), poprawione szlaki komunikacyjne, znacznie rozbudowaną część sportowo-rekreacyjną i strefę gastronomiczną powiększoną aż trzykrotnie.

Jak wynika z oficjalnych informacji inwestora, przy rozdzielaniu nowych powierzchni pierwszeństwo zyskają ci kupcy, którzy mimo trudności wznowili handel w tymczasowych kontenerach po pożarze. Dopiero w następnej kolejności wolne miejsca trafią do pozostałych zainteresowanych najemców.

Historia Marywilskiej 44: od stadionu do centrum handlowego

Zanim na Marywilskiej powstało potężne centrum, teren ten miał bogatą i burzliwą historię. Portal architektura.muratorplus.pl przypomina, że budowa hali była efektem długich sporów po likwidacji „Jarmarku Europa” ze Stadionu Dziesięciolecia w 2007 r. Kupcy, szukający nowego miejsca do handlu, tkwili w środku konfliktu między władzami Warszawy a rządem. Rozważano m.in. tereny przy Marywilskiej i Radzymińskiej. Ostatecznie prace ruszyły w 2009 r., a nowe centrum otwarto dla klientów w 2010 r.

Wcześniej w tym miejscu funkcjonowała Fabryka Elementów Betoniarskich „Faelbet”, produkująca materiały dla budownictwa z wielkiej płyty, którą po 1989 r. stopniowo wygaszano. Historia tego obszaru sięga jeszcze głębiej – w XIX w. znajdował się tu folwark Marcelin. Wilhelm Karol Henryk Meylert rozwinął tam produkcję szparagów, które trafiały nawet do Petersburga. Po zniszczeniach wojennych i okresie powojennym, tereny te z czasem ewoluowały, wpisując się w przemysłowy i handlowy krajobraz Białołęki.