Masowe odrzucanie wniosków o 800 plus. Rząd wprowadził twarde zasady wobec obywateli Ukrainy

Nowe przepisy ucinają 800 plus. MSWiA weryfikuje cudzoziemców
Lutowe zmiany w przepisach o przyznawaniu 800 plus wywołały ogromne poruszenie wśród obywateli Ukrainy. Szybko okazało się, że nowelizacja faktycznie pozbawiła znaczną część tej grupy finansowego wsparcia. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało o drastycznym, sześciokrotnym spadku liczby przyznawanych świadczeń po wejściu w życie obostrzeń. Urzędnicy odrzucili dotąd 12,5 tysiąca formularzy z powodu niespełnienia nowych kryteriów. Resort tłumaczy to skuteczniejszym systemem weryfikacji obcokrajowców. Obecnie, by otrzymać pieniądze, wnioskodawcy muszą fizycznie przebywać na terenie Polski, a rodzice dzieci objętych wsparciem są zobowiązani do podjęcia legalnego zatrudnienia. Okazało się, że dla wielu osób te warunki są zaporowe.
W uszczelnienie systemu zaangażowano Straż Graniczną, która wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych sprawdza, czy beneficjenci faktycznie przebywają w Polsce. Opuszczenie kraju, zgodnie z informacjami płynącymi z MSWiA, wiąże się z automatycznym wstrzymaniem przelewów z ZUS-u. To główny powód gwałtownego spadku liczby wypłat dla Ukraińców. Dodatkowym warunkiem jest wymóg, by dzieci objęte programem mieszkały w Polsce i uczyły się w polskim systemie edukacji. Ustawodawca przewidział jednak wyjątki. Wymóg zatrudnienia nie obowiązuje opiekunów dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością oraz osób wnioskujących o świadczenie na dziecko posiadające obywatelstwo polskie.
Rząd uszczelnia system 800 plus. Zmiany dotkną kolejnych obcokrajowców
Wkrótce nowe zasady nie będą dotyczyć wyłącznie Ukraińców, ale obejmą też innych obcokrajowców. Z zapowiedzi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wynika, że od 1 czerwca 2026 roku identyczne wymogi (legalna praca i zamieszkanie w Polsce) zostaną nałożone na wszystkich cudzoziemców spoza Unii Europejskiej i EFTA, którzy przebywają w Polsce legalnie i mają dostęp do rynku pracy. Z nowych rygorów zwolnieni będą Polacy oraz obywatele państw UE, EFTA i Wielkiej Brytanii (na mocy "umowy wystąpienia").
Zaostrzenie przepisów wywołało ożywioną dyskusję w internecie. W mediach społecznościowych dominują głosy poparcia dla rządowych rozwiązań. Użytkownicy chwalą uszczelnienie systemu i ukrócenie wypłat dla osób, które nie dokładają się do polskiego budżetu poprzez aktywność zawodową i społeczną.