Mata z koncertami na PGE Narodowym w Warszawie. Jak wygodnie dojechać i wrócić ze stadionu? Utrudnienia

Koncerty Maty na PGE Narodowym - o której start? (15 i 16 maja 2026)

Jak wynika z koncertowego informatora, zaprezentowanego na stronie internetowej PGE Narodowego, pierwsi fani Maty wejdą na stadion od godz. 16:00 (otwarcie bramy nr 4 dla Early Entrance). Na godz. 17:30 zaplanowano otwarcie bramy nr 5 dla Premium, a na godz. 18:00 - otwarcie pozostałych bram. Część artystyczna wydarzeń ma rozpocząć się o godz. 20:00. Jak podkreślają organizatorzy, harmonogram ten może ulec zmianie.

Mata na Stadionie Narodowym - utrudnienia w ruchu w okolicach stadionu

Organizacja wydarzeń podobnej skali wpłynie na organizację ruchu w okolicach stadionu. W piątek i sobotę w godz. 17:00-20:00 ograniczony zostanie wjazd na Saską Kępę. Zakaz będzie obowiązywał z wyjątkami obejmującymi m.in. autobusy komunikacji miejskiej.

Jeszcze przed rozpoczęciem koncertów policja może zdecydować o zamknięciu wybranych ulic. Jeśli nieprzejezdna będzie Sokola od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego, autobusy linii: 102, 125 i 202 pojadą Targową i Kijowską do pętli Dworzec Wschodni, a 146 i 147 - Wybrzeżem Szczecińskim i Zamoście. W przypadku wyłączenia Sokolej, Zamoście i Zamoyskiego linie: 102, 125 i 202 będą kursowały Targową i Kijowską do pętli Dworzec Wschodni, 135 ruszy Targową, a 146 i 147 - Al. Zieleniecką. W piątek E-1 pojadą do Centrum Nauki Kopernik, bez dojazdu do przystanków przy stacji metra Stadion Narodowy.

"Ok. godz. 22:45 policjanci mogą zamknąć Al. Zieleniecką oraz Most Poniatowskiego i przejazd od Ronda Waszyngtona do Ronda de Gaulle'a. Autobusy linii: 111, 117, 158, 166, 507, 521, N22, N24 i N72 pojadą Mostem Łazienkowskim, a linii 146 i 147 - Al. Zieleniecką [...]. Przez Most Łazienkowski będą kursowały również autobusy linii zastępczej Z99, która połączy Rondo Wiatraczna z Placem Narutowicza" - przekazał ratusz. Urzędnicy dodali, że objazdami ruszą tramwaje linii: 7 (do Placu Starynkiewicza i do pętli Wiatraczna), 9 (do Placu Starynkiewicza i do Al. Zielenieckiej), 22 (do Placu Starynkiewicza i do pętli Wiatraczna) oraz 74 (do Placu Starynkiewicza i do Al. Zielenieckiej).

Mata na PGE Narodowym - jak dojechać i wrócić z koncertów?

W dniu koncertów na Stadion Narodowy najłatwiej będzie dojechać komunikacją miejską, a przede wszystkim metrem na linii M2. Do dyspozycji uczestników wydarzeń będą też autobusy, tramwaje oraz pociągi SKM i Kolei Mazowieckich.

Już po zakończeniu imprez ulicami ruszą dodatkowe autobusy 509 na Winnicę i na Gocław, 138 do Bokserskiej oraz 517 w stronę Zajezdni Kleszczowa z Placu Trzech Krzyży. Częściej pojedzie metro na drugiej linii. Więcej będzie też tramwajów na liniach 9 oraz 26.

Tłumy przybyły na koncert Iron Maiden na PGE Narodowym - zobacz zdjęcia:

19

Radio ESKA rozdało maturzystom bilety na Matę