Mazowsze: odnaleziono podejrzany balon, prawdopodobnie przyleciał z Białorusi

Kamil Durajczyk
2026-04-11 13:27

Mieszkaniec Mazowsza odkrył na dzikiej polanie podejrzany balon, o czym poinformował policję w sobotę. Obiekt, który mógł przylecieć z Białorusi, wzbudził obawy o przemyt. To nie pierwszy taki incydent – w marcu na Mazowszu i Podlasiu znajdowano już balony z nielegalnymi papierosami.

Balon- zdj. ilustracyjne

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Na zdjęciu ujęty jest szary balon na ogrzane powietrze, unoszący się na tle błękitnego nieba z rozproszonymi białymi chmurami. Poniżej, w dolnej części kadru, rozciąga się horyzontalny krajobraz złożony z ciemniejszych, falujących pól, które tworzą kilka równoległych pasów w różnych odcieniach brązu i szarości. Światło rozprasza się równomiernie, tworząc lekki cień na prawej stronie balonu.

Tajemniczy balon spadł pod Warszawą

Niepokojące znalezisko na dzikiej polanie pod Warszawą. Mieszkaniec podwarszawskiego Duchnowa w gminie Wiązowna poinformował w sobotę, 11 kwietnia policję o znalezionym obiekcie przypominającym balon - powiedziała PAP podkom. Monika Kaczyńska oficer dyżurna zespołu prasowego KSP.

Na obiekt natrafił na polanie położonej w niezamieszkałym terenie rano.

- Na miejscu byli policjanci pirotechnicy, sprawdzali teren pod tym kątem i nie znaleźli takich zagrożeń. Czynności są w toku - powiedziała PAP podkomisarz.

Jak nieoficjalnie ustaliło radio RMF FM, obiekt może być balonem do przemytu papierosów, który nadleciał znad Białorusi. 

„Przy balonie nie znaleziono ani pakunku z kontrabandą, ani karty SIM, czy urządzenia GPS” - podało radio.

Balony przemytników na polskim niebie

To kolejny tego typu przypadek w ostatnim czasie; w marcu na Mazowszu w lesie w Rudniku odkryto balony przemytnicze z zawartością 4 tys. paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Podobne znalezisko w ubiegłym miesiącu miało miejsce na Podlasiu.

