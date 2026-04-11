Mazowsze: odnaleziono podejrzany balon, prawdopodobnie przyleciał z Białorusi

Tajemniczy balon spadł pod Warszawą

Niepokojące znalezisko na dzikiej polanie pod Warszawą. Mieszkaniec podwarszawskiego Duchnowa w gminie Wiązowna poinformował w sobotę, 11 kwietnia policję o znalezionym obiekcie przypominającym balon - powiedziała PAP podkom. Monika Kaczyńska oficer dyżurna zespołu prasowego KSP.

Na obiekt natrafił na polanie położonej w niezamieszkałym terenie rano.

- Na miejscu byli policjanci pirotechnicy, sprawdzali teren pod tym kątem i nie znaleźli takich zagrożeń. Czynności są w toku - powiedziała PAP podkomisarz.

Jak nieoficjalnie ustaliło radio RMF FM, obiekt może być balonem do przemytu papierosów, który nadleciał znad Białorusi.

„Przy balonie nie znaleziono ani pakunku z kontrabandą, ani karty SIM, czy urządzenia GPS” - podało radio.

Balony przemytników na polskim niebie

To kolejny tego typu przypadek w ostatnim czasie; w marcu na Mazowszu w lesie w Rudniku odkryto balony przemytnicze z zawartością 4 tys. paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Podobne znalezisko w ubiegłym miesiącu miało miejsce na Podlasiu.

