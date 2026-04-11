Warszawa szykuje nową atrakcję. Przyciągnie tłumy mieszkańców i turystów

Nowa iluminacja świąteczna rozświetli Warszawę

W ostatnich latach Warszawiacy i turyści mogli podziwiać świąteczną iluminację w klimacie PRL-u. Te dekoracje nie powrócą już na ulice, a w ich miejsce pojawią się zupełnie nowe ozdoby. Pod koniec 2026 r. światełka tradycyjnie rozbłysną na Trakcie Królewskim oraz na Starym i Nowym Mieście. Dekoracji nie zabraknie również chociażby na Placu Centralnym czy ulicach Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej. Zarząd Dróg Miejskich nie wyklucza, że rozświetlone zostaną też Plac Na Rozdrożu oraz Aleje Ujazdowskie.

Miasto poszukuje już wykonawcy, który zajmie się projektem, przygotowaniem, dostawą, instalacją, utrzymaniem, a później demontażem i magazynowaniem nowych świetlnych atrakcji w latach 2026-2029. Tym razem iluminacja ma nawiązywać do tradycji i historii Warszawy. - W projekcie powinny zostać uwzględnione: legenda o Syrence Warszawskiej, legendy o Bazyliszku, legendy o Warsie i Sawie oraz legendy o Złotej Kaczce. Dekoracje powinny również przedstawiać co najmniej pięć postaci historycznych i kulturowych związanych z Warszawą, a także odnosić się do motywu muzyki związanej ze stolicą, rozumianej jako element tożsamości i tradycji miasta - poinformował ZDM.

Druga część ozdób ma natomiast uwypuklić nowoczesny charakter centrum miasta. Dlatego urzędnicy chcieliby, aby "minimalistyczne formy geometryczne połączyły się z botanicznymi inspiracjami i stały się symbolem różnorodności, sieci powiązań i wzajemnego przenikania się kultur". W Warszawie nie zabraknie oczywiście również choinki na Placu Zamkowym, której rozświetlenie każdego roku przyciąga tłumy zainteresowanych.

Nowa atrakcja w Warszawie nie tylko na zimę

- Szukamy wykonawcy, który zajmie się nie tylko dekoracjami sezonowymi, ale i tymi, które będą rozświetlały miasto przez cały rok. Chcemy, aby całoroczne iluminacje pojawiły się w rejonie fontanny w Parku Świętokrzyskim, a także na Placu Centralnym. W ramach projektu powstaną m.in. Ogród Świateł oraz ruchome animacje "floor projection" - nawierzchnia stanie się ekranem, na którym będą wyświetlane zapętlone obrazy - dodali drogowcy. Te ozdoby mają wpisywać się w motyw botaniczny.

Połowa lutego, a iluminacja w Warszawie wciąż świeci! To ostatnia szansa, by ją zobaczyć