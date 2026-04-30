Mazurski klimat w sercu warszawskiego blokowiska. To osiedle przyciąga tłumy

Jezioro Balaton na warszawskim Gocławiu to prawdziwa oaza spokoju

Mieszkańcy tej części stolicy każdego dnia mogą zamienić miejski hałas na widok spokojnej tafli wody oraz bujnej roślinności. W samym centrum gęsto zabudowanego Gocławia ukryty jest niezwykły teren rekreacyjny przypominający malownicze mazurskie pejzaże. Codzienne spacery w takiej scenerii stanowią ogromny przywilej dla tutejszych rodzin.

Obecność tak urokliwego akwenu sprawia, że ta lokalizacja cieszy się ogromnym zainteresowaniem na stołecznym rynku nieruchomości. Typowe osiedla z wielkiej płyty zyskują tu zupełnie nieoczekiwany charakter, ponieważ mieszkańcy mają bezpośredni dostęp do rozległych terenów wypoczynkowych. Zachęcamy do obejrzenia fotografii prezentujących uroki tego zakątka, które zamieściliśmy w poniższej galerii.

Park Nad Balatonem w Warszawie

Historia sztucznego jeziora na Pradze-Południe. Jak powstał warszawski Balaton?

Przeszłość tego obszaru jest nierozerwalnie związana z dziką przyrodą, ponieważ dawniej znajdowały się tu rozległe łąki i bagna. Na początku ubiegłego stulecia wytyczono na tym terenie Kanał Gocławski, a kilkadziesiąt lat później spiętrzenie jego wód doprowadziło do uformowania podłużnego zbiornika wodnego.

Co ciekawe, akwen ten nigdy nie otrzymał formalnej nazwy, jednak w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku okoliczni mieszkańcy ochrzcili go mianem słynnego węgierskiego kurortu - Balaton. W 1984 roku powierzchnia sztucznego jeziora została powiększona do ponad dwóch i pół hektara, co zdecydowanie podniosło walory turystyczne całej okolicy.

Przez kolejne dekady wokół zbiornika wyrastały nowe bloki, jednak bezpośrednie sąsiedztwo wody pozostawało mocno zaniedbane. Sytuacja zmieniła się diametralnie dopiero kilkanaście lat temu, kiedy władze dzielnicy Praga-Południe zainicjowały kompleksową rewitalizację tego wyjątkowego terenu.

Park nad Balatonem na Gocławiu oferuje mnóstwo atrakcji dla każdego

Uroczyste oddanie zmodernizowanego obiektu do użytku nastąpiło jesienią 2010 roku. Kosztowna metamorfoza pochłonęła kilkanaście milionów złotych i objęła swoim zasięgiem aż 7 hektarów miejskiej przestrzeni. Obecnie jest to jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc w tej części miasta, które zapewnia gościom liczne udogodnienia.

zadbane ścieżki przeznaczone dla pieszych oraz miłośników jednośladów

rozbudowane strefy zabaw dla dzieci wyposażone w ogromną zjeżdżalnię

obiekty sportowe obejmujące siłownię na świeżym powietrzu oraz piaszczyste boisko

drewniane kładki i punkty wynajmu sprzętu pływającego

nowoczesny pawilon gastronomiczny pozwalający na relaks z widokiem na wodę

urokliwe przeprawy mostowe przerzucone nad nurtem Kanału Gocławskiego

sztuczny strumyk urozmaicony efektowną kaskadą oraz fontanną

Współcześnie bezpośrednie sąsiedztwo tego urokliwego akwenu stanowi jeden z najatrakcyjniejszych punktów na mapie prawobrzeżnej Warszawy. Doskonale zaplanowana architektura krajobrazu oraz stała bliskość natury pozwalają okolicznym mieszkańcom na swobodny relaks bez konieczności opuszczania miasta.