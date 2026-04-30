Zmasowane kontrole na polskich trasach. Policja wysyła specjalne grupy

Akcja policji na majówkę. Grupa SPEED rusza do działań

Rozpoczynający się długi weekend to czas, kiedy ryzyko dostania mandatu zdecydowanie rośnie. Od 30 kwietnia do poniedziałku funkcjonariusze obstawią najważniejsze drogi, w tym trasy wylotowe z większych miast i popularne trasy turystyczne. Komisarz Antoni Rzeczkowski reprezentujący Biuro Ruchu Drogowego KGP potwierdził, że do patrolowania dróg skierowano jednostki SPEED, specjalizujące się w wyłapywaniu kierowców przekraczających dozwoloną prędkość. Policjanci mają też rozładowywać zatory drogowe, wyznaczać trasy alternatywne podczas kolizji i w razie potrzeby przejmować ręczne kierowanie ruchem na skrzyżowaniach.

Mandaty za brak pasów i alkohol. Policja chroni pieszych i rowerzystów

Mundurowi zapowiadają bezkompromisowe podejście do piratów drogowych, skupiając się w pierwszej kolejności na badaniu trzeźwości za kółkiem. Pod lupą znajdzie się również odpowiednie zabezpieczenie najmłodszych pasażerów w fotelikach oraz stosowanie pasów bezpieczeństwa przez wszystkich podróżujących. Sporo uwagi funkcjonariusze poświęcą niechronionym uczestnikom ruchu, czyli osobom poruszającym się na hulajnogach, rowerzystom i pieszym.

– Bezpieczeństwo zależy od każdego z nas. Trzeba przestrzegać ograniczeń prędkości, zachować odstęp i nie siadać za kierownicą po alkoholu – podkreśla kom. Rzeczkowski.

Komisarz z Komendy Głównej Policji przypomina jednocześnie, że nawet ułamek sekundy dekoncentracji może doprowadzić do poważnego zdarzenia. Służby radzą, by przed dłuższą trasą odpowiednio zaplanować harmonogram podróży i uwzględnić w nim regularne postoje na regenerację, bo przemęczenie za kierownicą regularnie prowadzi do fatalnych błędów na drodze.

Ważny komunikat dotyczy też branży transportowej, gdyż wprowadzono czasowe blokady dla samochodów ciężarowych. Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton nie wyjadą na trasy 30 kwietnia oraz 2 maja w godzinach 18:00–22:00, a także 1 i 3 maja między 8:00 a 22:00. Restrykcje te posiadają wyjątki i nie obejmują autokarów pasażerskich oraz wybranych ładunków specjalnego przeznaczenia.

Analiza danych z ubiegłorocznych wyjazdów nie napawa optymizmem. Podczas majówki w 2025 roku odnotowano aż 200 wypadków, w których śmierć poniosło 17 osób, a 244 odniosły obrażenia. Tylko w ciągu trzech dni w ręce policji wpadło ponad tysiąc osób prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu.