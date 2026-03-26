Mecz Polska - Albania rozgrzał kibiców. Trudna pierwsza połowa i wysyp memów w sieci [GALERIA]

PAP
D.P
2026-03-26 22:55

Spotkanie Polski z Albanią dostarczyło fanom piłki nożnej potężnej dawki emocji. W pierwszej połowie gra biało-czerwonych mocno rozczarowywała, co błyskawicznie wyłapali internauci, tworząc falę bezlitosnych memów. Na szczęście z biegiem czasu sytuacja naszej kadry uległa poprawie. Najciekawsze grafiki z czwartkowego (26 marca) starcia można obejrzeć w przygotowanej galerii.

Mecz Polska - Albania skomentowany w sieci. Powstała lawina memów

Czwartkowe starcie Polska–Albania mocno rozpaliło emocje kibiców. Gra biało-czerwonych szybko stała się tematem gorących dyskusji w internecie, szczególnie w pierwszej połowie spotkania. W sieci niemal od razu pojawiła się fala memów komentujących boiskowe wydarzenia. Jak zwykle nie zabrakło pomysłowości fanów — najlepsze prace znajdziecie w naszej galerii.

Oskar Pietuszewski wchodzi do gry. Został jednym z najmłodszych debiutantów

Czwartkowy mecz ma także znaczenie historyczne dla reprezentacji Polski. Na murawie pojawił się Oskar Pietuszewski, który mając 17 lat i 311 dni dołączył do grona najmłodszych debiutantów w kadrze. Piłkarz FC Porto zajmuje obecnie szóste miejsce w tym zestawieniu, a rekord wciąż należy do Włodzimierza Lubańskiego, który zadebiutował jeszcze przed ukończeniem 17 lat.

Zestawienie najmłodszych reprezentantów pokazuje, jak wcześnie niektórzy zawodnicy dostawali szansę gry z orzełkiem na piersi. Wśród nich są m.in. Kacper Kozłowski czy Marek Saganowski, którzy również debiutowali jako nastolatkowie. Choć dziś to głównie ciekawostka statystyczna, dla wielu młodych piłkarzy takie występy były początkiem dalszej kariery. 

Oblały Syrenkę pomarańczową farbą. Prokuratura żąda więzienia dla aktywistek z Ostatniego Pokolenia