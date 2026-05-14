Najdroższe adresy w Polsce osiągają zawrotne kwoty. Za jeden metr kwadratowy trzeba zapłacić fortunę

Ranking najdroższych nieruchomości w Polsce. Dane analityków z 2025 roku

Opublikowane zestawienie najbardziej luksusowych lokalizacji mieszkaniowych w naszym kraju bazuje na bardzo szczegółowym badaniu informacji sprzedażowych pochodzących z 2025 roku. Eksperci portalu SonarHome.pl postanowili wykorzystać mediany kwot transakcyjnych za pojedynczy metr kwadratowy. Taki zabieg analityczny zagwarantował wyciągnięcie wniosków na podstawie powtarzalnych stawek w konkretnych budynkach.

Głównym fundamentem zastosowanej metodologii było dopuszczenie do zestawienia wyłącznie takich obiektów mieszkalnych, w których podczas trwania analizy sfinalizowano minimum 5 zakupów. Przyjęcie tego kryterium spowodowało, że na listę trafiły adresy wykazujące realny ruch transakcyjny, co pomogło w odrzuceniu jednorazowych i niemiarodajnych umów. Taka formuła pozwoliła odwzorować aktualny kształt segmentu premium w głównych ośrodkach miejskich, zaczynając od Warszawy, Krakowa i Gdańska, a kończąc na Wrocławiu, Poznaniu oraz Łodzi.

Warszawa stolicą luksusu. Astronomiczne ceny dyktują warunki na rynku

Poszukiwania najdroższych krajowych lokalizacji nie przynoszą większych niespodzianek, ponieważ bezdyskusyjnym liderem tego zestawienia została Warszawa. Główny ośrodek miejski kraju całkowicie zdominował badanie, a tamtejsze rekordowe stawki kreują bardzo czytelną drabinę luksusu. Warto zauważyć, że miasto stołeczne nie tylko zajmuje pierwsze miejsce na liście, ale dodatkowo dyktuje trendy dla całego rynku najbardziej prestiżowych lokali w państwie. Jakie adresy osiągają niebotyczne kwoty za metr kwadratowy? O tym dowiecie się sprawdzając naszą galerię zdjęć poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Najdroższe adresy w Polsce. Nawet 58 tys. zł za metr kwadratowy

21

Co winduje stawki luksusowych apartamentów? Trzy główne powody drożyzny

Kosmiczne wyceny apartamentów w topowych miejscach absolutnie nie stanowią dzieła przypadku lub chwilowej anomalii na rynku. Największe znaczenie w tym kontekście ma bez wątpienia samo umiejscowienie budynku. Analizy pokazują, że najbardziej kosztowne inwestycje powstają w samych sercach wielkich miast oraz ich najbardziej ekskluzywnych dzielnicach. Nabywcy otrzymują tam mocno ograniczony, ale wyjątkowo pożądany dostęp do placówek kulturalnych, biznesowych oraz usługowych, co wprost przekłada się na drastyczny wzrost wartości takich mieszkań.

Kolejnym niezwykle ważnym aspektem wpływającym na końcową wartość jest sam standard realizowanego obiektu. Współczesne budynki z najwyższej półki gwarantują lokatorom udogodnienia, o których jeszcze niedawno można było tylko pomarzyć. Należą do nich całodobowe systemy ochrony, obecność prywatnego konsjerża, strefy relaksu, niesamowite widoki z okien oraz materiały budowlane z najwyższej możliwej półki. Klienci inwestują więc ogromne środki w całą otoczkę prestiżu i pakiet luksusowych usług, a nie tylko w samą powierzchnię użytkową.

Ostatnim elementem układanki odpowiedzialnym za tak drastyczne koszty jest niewielka liczba dostępnych lokali na rynku. Sektor nieruchomości luksusowych charakteryzuje się bardzo skromnym wysypem nowych projektów, a pule wolnych mieszkań błyskawicznie topnieją za sprawą zamożnych inwestorów, którzy traktują takie zakupy w kategoriach bezpiecznego lokowania kapitału. Sytuacja ta prowadzi do tego, że nawet przy przeciętnym popycie kwoty pozostają niezmiennie wysokie i od lat utrzymują się na niesamowitych poziomach.