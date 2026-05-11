Metro w Warszawie na krótszej trasie. Kiedy wystąpią utrudnienia?

Metro w Warszawie na skróconej trasie (wtorek, 12.05.2026)

W najbliższy wtorek wprowadzone zostaną czasowe zmiany w kursowaniu metra w Warszawie. Późnym wieczorem pociągi na linii M1 zabiorą pasażerów na skróconej trasie, łączącej Młociny i Stokłosy. Stacje: Imielin, Natolin oraz Kabaty zostaną natomiast wyłączone z ruchu.

"Ostatnie odjazdy z Kabat na Młociny oraz w kierunku przeciwnym - ze stacji Stokłosy w kierunku Kabat będą tuż przed godziną 23:00. Potem, do końca kursowania, czyli do ok. godz. 0:30 w nocy, ostatnią stacją na Ursynowie będą Stokłosy" - przekazali stołeczni urzędnicy. Do dyspozycji pasażerów będzie oczywiście komunikacja zastępcza. Autobusy linii specjalnej ZM1 pojadą Al. KEN między Kabatami i stacją Ursynów. Metro powróci do standardowego działania już w środowy poranek.

Utrudnienia w metrze - dlaczego wyłączą trzy stacje na linii M1?

Dlaczego jednak pociągi w ogóle będą musiały trafić na skróconą trasę? Jak przekazał ratusz, jest to związane z pracami skupiającymi się na rozbudowie układu torowego stacji A1 Kabaty.

"Do tej pory roboty koncentrowały się przede wszystkim na organizacji placu budowy, wykonaniu przekładek instalacji (np. sieci teletechnicznej) oraz realizacji wygrodzeń w tunelu. Teraz wprowadzone zostaną modyfikacje zewnętrznych urządzeń sterowania ruchem na torze numer 3 przy stacji Kabaty. Umożliwi to zawracanie pociągów po obu torach odstawczych - w czasie przebudowy stacji" - wyjaśnili urzędnicy. Jak dodali, po zakończeniu prac technicznych należy przeprowadzić jazdy testowe. Jako że nocna przerwa w kursowaniu jest zbyt krótka, zapadła decyzja o jej wtorkowym wydłużeniu na południowym krańcu M1.

