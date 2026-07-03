Mężczyzna runął w dół z żurawia, nie żyje. Dramat przed Komendą Policji w Warszawie

Dramat na Pradze-Południe. Mężczyzna runął z dźwigu budowlanego

Czwartkowy wieczór, 2 lipca, zakończył się tragicznie przy ulicy Umińskiego na warszawskiej Pradze-Południe. Do fatalnego w skutkach zdarzenia doszło na terenie inwestycji budowlanej, zlokalizowanej dokładnie vis-à-vis Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII, gdzie na co dzień urzędują dzielnicowi i funkcjonariusze prewencji. Wiadomo już, że incydent nie miał charakteru wypadku pracowniczego.

Z pierwszych informacji, jakimi podzielili się z nami mundurowi, wynika, że tuż przed godziną 20:00 na teren budowy wszedł 41-latek, po czym zaczął wchodzić na konstrukcję żurawia. Z niewiadomych na tę chwilę powodów nagle z niego spadł, uderzając o betonowy chodnik. Niestety, wezwane służby mogły jedynie stwierdzić jego zgon na miejscu.

Śledczy na Gocławiu badają przyczyny śmierci 41-latka

Bezpośrednio po incydencie teren został zabezpieczony, a funkcjonariusze prowadzili szczegółowe oględziny pod okiem prokuratora. Zadaniem śledczych będzie teraz precyzyjne odtworzenie całego zajścia i zbadanie wszelkich aspektów, które doprowadziły do tego nieszczęścia.

Cała sytuacja generuje mnóstwo niewiadomych, które póki co pozostają bez jasnej odpowiedzi. Śledczy muszą ustalić, z jakiego powodu ofiara pojawiła się na placu budowy, a także dlaczego mężczyzna podjął ryzykowną wspinaczkę na maszynę bez najmniejszych środków ochrony. Kwestią otwartą pozostaje również to, co bezpośrednio poprzedziło dramatyczny lot w dół. Odpowiedzi na te zagadki przyniesie dopiero postępowanie.

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