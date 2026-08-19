Nie żyje Wanda Traczyk-Stawska. W Izbie Pamięci będzie można wpisać się do księgi kondolencyjnej

Księga kondolencyjna będzie dostępna od godz. 17 w Izbie Pamięci na Woli.

Rafał Trzaskowski zachęca mieszkańców do wpisów i składania kwiatów w miejscach szczególnie ważnych dla Traczyk-Stawskiej.

„Pani Wanda nas wszystkich do tego zobowiązała” - podkreślił prezydent Warszawy.

Wanda Traczyk-Stawska w 79. rocznicę rzezi Woli mówi o przyjaźni do Niemców

„Pani Wanda nas wszystkich do tego zobowiązała”

O możliwości wpisania się do księgi poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Zachęcił mieszkańców, by oddali hołd Wandzie Traczyk-Stawskiej, a także złożyli kwiaty pod pomnikami, które były szczególnie bliskie jej sercu.

- O godzinie 17 w Izbie Pamięci zostanie wystawiona księga kondolencyjna. Zachęcam, żeby składać tam swoje podpisy, by oddać cześć pani Wandzie Traczyk-Stawskiej, a przy okazji złożyć kwiaty pod pomnikami, które były szczególnie bliskie jej sercu - przekazał.

Prezydent wspominał ją jako osobę niezwykłą - skromną, ale jednocześnie bardzo stanowczą i konsekwentną w obronie ważnych dla niej wartości.

- Zawsze walczyła o te wartości, które dla nas wszystkich są bardzo ważne - o godność, solidarność i szacunek dla innego człowieka - podkreślił. Zaznaczył też że Warszawa ma wobec Traczyk-Stawskiej szczególne zobowiązanie. Przez lata angażowała się w upamiętnienie cywilnych ofiar Powstania Warszawskiego:

- Pani Wanda przede wszystkim walczyła o pamięć o cywilnych ofiarach Powstania Warszawskiego. Bardzo mi zależy, aby kontynuować tę pamięć - pani Wanda nas wszystkich do tego zobowiązała..

To właśnie z jej inicjatywy powstała Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli.

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Warszawa żegna swoją bohaterkę

Wanda Traczyk-Stawska zmarła we wtorek w wieku 99 lat. Pożegnali ją m.in. premier Donald Tusk, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Wspomnienia o zmarłej zamieścili także ministrowie: kultury Marta Cienkowska, pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, infrastruktury Dariusz Klimczak, szef MSWiA Marcin Kierwiński oraz koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

Wanda Traczyk-Stawska urodziła się 7 kwietnia 1927 roku w Warszawie. W Powstaniu Warszawskim walczyła jako łączniczka i strzelec Szarych Szeregów oraz Armii Krajowej, używając pseudonimów „Atma” i „Pączek”. Po kapitulacji trafiła do niemieckich obozów jenieckich.

Po wojnie ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim i przez wiele lat pracowała jako nauczycielka w szkołach specjalnych dla dzieci z niepełnosprawnościami. Angażowała się w działalność społeczną i walkę o pamięć o poległych powstańcach. Zabierała również głos w sprawach praw człowieka, praw kobiet i wartości demokratycznych.