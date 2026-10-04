Tarcza o imieniu „Jolanta” wydrąży tunel pod Warszawą. Waży 107 ton

Gigantyczna tarcza o nazwie „Jolanta” wkracza do akcji przy budowie drugiej nitki kolektora Mokotowskiego Bis. To kluczowy moment inwestycji Wodociągów Warszawskich, która rozpoczęła się latem tego roku. Północną maszynę przetransportowano pod osłoną nocy na Płytę Desantu przy Solcu, gdzie zlokalizowano szyb startowy. Urządzenie ma imponujące parametry, ponieważ tarcza mierząca 3,4 metra średnicy waży aż 107 ton, a przed nią znajduje się gigantyczne wyzwanie. Jej zadaniem będzie wywiercenie ponad dwóch kilometrów tunelu, podzielonego na odcinki o długości 853, 711 i 814 metrów. Łączna trasa dla kolektora Mokotowskiego Bis wyniesie dokładnie 2378 metrów.

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Tarcza TBM będzie poruszać się na głębokości około 15 metrów, a w rejonie skrzyżowania ulic Czerniakowskiej i Gagarina wypłyci się do 10 metrów. To właśnie w tym węzłowym punkcie zaplanowano połączenie nowego tunelu z pierwszą częścią instalacji. Na samej Płycie Desantu zostanie z kolei zbudowana specjalna przepompownia, której celem będzie kierowanie nadmiarem ścieków i wód opadowych.

– Kolektor Mokotowski Bis odciąży istniejący system kanalizacyjny i stworzy dodatkową rezerwę retencyjną na czas intensywnych opadów. To rozwiązanie, które pozwoli sprawniej odprowadzać nadmiar wód deszczowych i lepiej przygotować miasto na wyzwania związane ze zmianami klimatu – mówi Jarosław Robak z MPWiK.

Całkowity koszt budowy kolejnego fragmentu kolektora oraz przebudowy obiektu zrzutowego na Płycie Desantu oszacowano na 218,5 miliona złotych netto. Głównym wykonawcą całego projektu została firma Inżynieria Rzeszów.

Realizowana na Mokotowie inwestycja to w istocie tylko jeden z elementów ogromnego planu ulepszania stołecznej sieci, pod nazwą „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie”. Warszawskie wodociągi prowadzą te szeroko zakrojone działania od ponad dwudziestu lat. Całość modernizacji kosztowała do tej pory już przeszło 7,6 miliarda złotych, przy czym wsparcie ze strony Unii Europejskiej wyniosło około 4 miliardy złotych.

Zakończenie drążenia podziemnego korytarza zaplanowano na drugą połowę 2027 roku. Ostateczne uruchomienie i oddanie kolektora do użytku przewiduje się na początek 2029 roku.

Trwające przy budowie prace zdążyły już wywołać utrudnienia w ruchu drogowym. Jadąc ulicą Czerniakowską w kierunku Wilanowa, kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniem jezdni o jeden pas, a także zamknięciem wjazdu z ulicy 29 Listopada. Z kolei przejazd z ulicy Górnośląskiej w stronę Solca będzie nieczynny aż do 8 października. Dodatkowo zawieszono funkcjonowanie przystanku autobusowego Legia-Stadion.