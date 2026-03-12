Miesiąc po pogrzebie 13-letniej Oliwii. Widok jej grobu w Magdalence po prostu łamie serce

Miejsce pochówku zdobi niewielki krzyż z wyrytym imieniem zmarłej. Płytę nagrobną przykrywają liczne jasne wiązanki symbolizujące przedwcześnie utraconą niewinność. Pomiędzy roślinami umieszczono płonące lampiony oraz miniaturowe rzeźby przedstawiające aniołki. Całość sprawia wrażenie, jakby rodzina pragnęła nieustannie czuwać nad nastolatką w jej ostatniej drodze.

Grób 13-letniej Oliwii W. zatonął w kwiatach i pamiątkach

Miejsce spoczynku uzupełnia portret uśmiechniętej dziewczynki, emanującej młodzieńczą radością. Spoglądanie na wizerunek pełnej energii nastolatki wywołuje dziś ogromne wzruszenie.

Uwagę przykuwają drobne akcenty ułożone wokół płyty cmentarnej. Wśród nich wyróżnia się pluszowa zabawka oraz charakterystyczne dziecięce ozdoby. Całość dopełniają okazałe kosze z roślinnością i migoczące na wietrze płomienie świec.

Ostatnie pożegnanie zmarłej miało miejsce 7 lutego w parafii św. Marii Magdaleny. Świątynia w Magdalence zgromadziła potężny tłum żałobników pragnących oddać hołd nastolatce. Wiele osób musiało uczestniczyć w mszy przed budynkiem kościoła. Zgromadzeni w absolutnej ciszy obserwowali białą trumnę z ciałem Oliwii.

Poruszające słowa księdza na pogrzebie w Magdalence

Prowadzący nabożeństwo kapłan starał się przynieść duchową ulgę zdruzgotanej rodzinie. Duchowny wygłosił kazanie niosące nadzieję na ostateczne spotkanie ze zmarłą.

− Jej śmierć napełnia bólem i rodzinę, i wszystkich, którzy ją znali. Chcemy być dla nich w tej ciężkiej chwili. Wierzymy, że śmierć jest początkiem nowego, lepszego życia, a nasza rozłąka ze zmarłym jest przejściowa. Spotkamy się znowu z Oliwią w domu naszego Ojca − mówił podczas nabożeństwa.

Do koszmarnego incydentu doszło pod koniec stycznia w maltańskiej wiosce Ċirkewwa. Rodzina spacerowała trasą w kierunku portu South Quay, gdy potężna fala uderzyła w spacerowiczów i wciągnęła trzynastolatkę do morza. Ojciec oraz brat zdołali w porę chwycić się barierek, jednak Oliwia nie miała takich szans.

Poszukiwania i tragiczny finał na Malcie

Ratownicy wyłowili zwłoki dziewczynki po dwóch dobach intensywnych poszukiwań. Nagłe odejście nastolatki wstrząsnęło nie tylko krewnymi, ale również polonią przebywającą na wyspie. Zorganizowano tam specjalne uroczystości z udziałem lokalnych służb, dyplomatów oraz społeczności polskiej.

Obecny wygląd mogiły w Magdalence udowadnia, że strata bliskiej osoby wciąż wywołuje niewyobrażalne cierpienie. Zgromadzone wokół krzyża dary dowodzą niegasnącej pamięci o trzynastolatce. Dla wielu osób to miejsce stanowi punkt refleksji i głębokiego żalu po niezrozumiałej stracie.