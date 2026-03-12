Tragedia na stacji metra Słodowiec! Nie żyje jedna osoba

Śmierć na stacji metra Słodowiec. 74-letnia kobieta zasłabła na peronie

Na stacji metra Słodowiec zmarła 74-letnia kobieta! Do zdarzenia doszło w środę, 11 marca około godziny 8:00 na warszawskich Bielanach. Na jednym z peronów nagle zasłabła 74-letnia kobieta. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe, które podjęły próbę udzielenia pomocy. Ratownicy prowadzili reanimację, jednak mimo ich wysiłków nie udało się przywrócić funkcji życiowych seniorki. Kobieta zmarła na miejscu. Na czas interwencji ratowników część peronu została odgrodzona parawanem, co zwróciło uwagę pasażerów korzystających z metra w porannych godzinach szczytu. Obecność służb i ustawiony parawan wzbudziły wśród podróżnych spore zainteresowanie. W mediach społecznościowych pojawiały się pytania o charakter zdarzenia i ewentualne utrudnienia w funkcjonowaniu metra.

Zgon z przyczyn naturalnych. Nie było zakłóceń w działanie metra

Jak ustalili policjanci pracujący na miejscu, do śmierci kobiety nie przyczyniły się osoby trzecie. Wstępne ustalenia wskazują, że był to nagły zgon o charakterze naturalnym. Funkcjonariusze wykluczyli udział innych osób oraz jakiekolwiek zdarzenie o charakterze kryminalnym. Policja podkreśla, że interwencja służb była standardową procedurą w przypadku nagłego zgonu w miejscu publicznym. Parawan ustawiono, aby ograniczyć widoczność działań ratowników dla osób postronnych. Zdarzenie nie wpłynęło znacząco na funkcjonowanie warszawskiego metra. Pociągi kursowały zgodnie z rozkładem, a sytuacja została szybko opanowana przez służby. Sprawa została wyjaśniona na miejscu i nie wymaga dalszych czynności procesowych. Policja potwierdza, że było to zdarzenie medyczne, które nie stanowiło zagrożenia dla innych pasażerów korzystających z metra.

Sonda Czy boisz się jeździć metrem? Tak Nie Nigdy nie jechałem metrem