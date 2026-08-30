Miesiąc temu zginął pod kołami pociągu. Mundurowi wciąż szukają jego rodziny

Tragiczny wypadek na stacji w Tłuszczu. Służby wciąż szukają tożsamości ofiary

Do dramatycznego incydentu doszło 1 sierpnia na terenie stacji kolejowej w Tłuszczu. Nieznany mężczyzna stracił życie pod kołami składu należącego do Kolei Mazowieckich, ponosząc śmierć bezpośrednio na miejscu wypadku.

Funkcjonariusze służący w Komendzie Powiatowej Policji w Wołominie przekazali właśnie, że dotychczasowe śledztwo nie przyniosło odpowiedzi na pytanie, kim był zmarły. Z tego powodu mundurowi zdecydowali się wystosować publiczny apel, w którym szczegółowo opisują wygląd potrąconego.

Jak wynika z udostępnionego rysopisu, ofiara to mężczyzna wyglądający na około 65 lat i mierzący mniej więcej 170 centymetrów. Jego głowę charakteryzowała łysina na czole oraz siwe, krótko ścięte włosy z tyłu i po bokach, na twarzy nie miał zarostu. W chwili tragedii miał na sobie niebiesko-białą koszulkę, jeansowe szorty z czerwonym paskiem oraz czarne buty przypominające skórzane.

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Prowadzący dochodzenie funkcjonariusze apelują do każdego, kto mógłby rozpoznać zmarłego lub posiada jakiekolwiek wskazówki ułatwiające jego identyfikację. Proszą o pilny kontakt z Wydziałem Dochodzeniowo-Śledczym wołomińskiej policji, udostępniając numery kontaktowe: 47 724 72 81 i 47 724 72 86, a także wskazując na możliwość rozmowy z jednostką w Tłuszczu pod numerem 47 724 77 02.

Mundurowi podkreślają, że najdrobniejszy szczegół może naprowadzić ich na właściwy trop. Zależy im na szybkim rozwiązaniu sprawy, ponieważ wierzą, że gdzieś mogą przebywać zaniepokojeni bliscy ofiary, czekający na wieści o jej losie.

Warto dodać, że na internetowej witrynie Komendy Powiatowej Policji w Wołominie opublikowano fotografię twarzy ofiary, co ma pomóc w jego rozpoznaniu. Mundurowi ostrzegają jednak, że obraz ten jest dość makabryczny i zdecydowanie odradzają jego oglądanie osobom o dużej wrażliwości.

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