Mieszko R. zamordował portierkę na kampusie UW. Prokuratura chce umorzyć postępowanie

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-04-17 15:26

Tragedia, do której doszło w maju ubiegłego roku na terenie Uniwersytetu Warszawskiego, wciąż budzi grozę. 22-letni Mieszko R. śmiertelnie ugodził siekierą 53-letnią Małgorzatę, pracującą na portierni. Zaatakował także ochroniarza Tomasza, próbującego go powstrzymać. Prokuratura przekazała szokujące doniesienia – wnioskuje o umorzenie postępowania.

Morderstwo na UW. 22-letni student doprowadzony do prokuratury
Morderstwo na UW. 22-letni student doprowadzony do prokuratury Morderstwo na UW. 22-letni student doprowadzony do prokuratury Morderstwo na UW. 22-letni student doprowadzony do prokuratury Morderstwo na UW. 22-letni student doprowadzony do prokuratury
Dramatyczne wydarzenia na Uniwersytecie Warszawskim

To zdarzenie poruszyło opinię publiczną w całym kraju. Spokojne popołudnie 7 maja 2025 roku na terenie Kampusu Uniwersytetu Warszawskiego zostało zakłócone przez krzyk dochodzący z okolic Auditorium Maximum. Wtedy to 22-letni student drugiego roku prawa, Mieszko R., z wyjątkowym okrucieństwem pozbawił życia 53-letnią Małgorzatę D., zatrudnioną na portierni UW. Zabił ją ciosami siekiery. Zgodnie z informacjami zgromadzonymi przez śledczych, sprawca wielokrotnie uderzał kobietę narzędziem w głowę, szyję, tułów oraz ręce. Ofiara była wybrana przypadkowo. Strażnik uniwersytecki, pan Tomasz, próbował jej pomóc, jednak sam również został ranny. Mężczyzna przeżył atak i opuścił szpital po tygodniu leczenia.

Zbrodnia, której Polska nie zapomni. Na zabójcę z UW czeka "ośrodek dla bestii"

Mieszko R. tłumaczył atak chęcią bycia drapieżnikiem

Dwa dni po tragicznych wydarzeniach Mieszko R. stanął przed sądem, ubrany w kask ochronny. Mężczyzna przyznał się do popełnionych czynów i przedstawił wyczerpujące wyjaśnienia. Zrelacjonował dokładnie przebieg morderstwa oraz opisał powody swojego zachowania. Jego wypowiedź, przekazana przez prokuratora Kamila Kowalczyka, przeraża.

„Na świecie istnieją drapieżnicy i ofiary, i on chce się stać drapieżnikiem. I dopiero to, jak kogoś zabije, to w ten sposób będzie mógł stać się również drapieżnikiem”

Bestialskie morderstwo na UW. Czy Mieszko R. był poczytalny? Jest przełom

Wobec Mieszka R. sformułowano poważne zarzuty. Obejmują one pozbawienie życia, profanację zwłok, próbę morderstwa pracownika ochrony oraz naruszenie nietykalności funkcjonariusza w trakcie aresztowania, kiedy to sprawca ugryzł policjanta podczas zakładania kaftana bezpieczeństwa. Decyzją sądu mężczyzna trafił do aresztu.

Dlaczego Mieszko R. zamordował na UW? Prokurator nie ma słów: "Rozum tego nie p…

Wniosek prokuratury o umorzenie postępowania wobec Mieszka R.

Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba, poinformował, że w piątek, 17 kwietnia, do biura podawczego Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął wniosek o umorzenie śledztwa. Dokument zakłada również zastosowanie wobec Mieszka R. środka zapobiegawczego w postaci umieszczenia go w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.

Zgodnie z wyjaśnieniami prokuratora, podstawą tej decyzji są wnioski z wielotygodniowej obserwacji psychiatrycznej w warunkach zamkniętych. Z opinii biegłych wynika, że podejrzany w momencie popełniania zarzucanych mu czynów był całkowicie niepoczytalny.

- W opinii sądowo-psychiatryczno-psychologicznej z dnia 12 stycznia 2026 r. (po przeprowadzonej obserwacji sądowo-psychiatrycznej) biegli rozpoznali u podejrzanego zaburzenie psychiczne o charakterze psychotycznym. Na popełnienie przez Mieszka R. czynów zabronionych złożyło się współdziałanie min. nieprawidłowych cech osobowości oraz rozwiniętej psychozy z zaburzeniami oceny rzeczywistości i poczuciem wyższej konieczności popełnienia takich czynów - oświadczył prokurator Skiba.

- Wskutek wniesionych przez pełnomocnika pokrzywdzonych zastrzeżeń do opinii, wywołano opinię uzupełniającą, w której biegli psychiatrzy i psychologowie wskazali na podwyższone, wieloczynnikowe ryzyko przyszłych problemów w kilku obszarach. W zakresie leczenia i motywacji istnieje prawdopodobieństwo instrumentalnego podejścia do terapii i koncentracji na skróceniu izolacji, co może świadczyć o niskiej wewnętrznej motywacji do leczenia. W zakresie leczenia i nadzoru wskazano, że deklarowana współpraca może mieć charakter pozorny i instrumentalny, ukierunkowany na uzyskanie korzyści w postaci opuszczenia izolacji przy jednoczesnym utrzymywaniu istotnych czynników ryzyka popełnienia podobnych czynów w przyszłości – uzupełnił rzecznik.

Jak Mieszko R. zostawał drapieżnikiem? 22-latek zaatakował 53-letnią Małgosię n…

Przedstawiciel prokuratury zwrócił uwagę, że wniosek nie dotyczy umieszczenia sprawcy w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym. Do tej placówki mogą trafić wyłącznie osoby, które wcześniej odbywały długoletnie wyroki pozbawienia wolności.

- Z uwagi jednak na stwierdzoną przez biegłych niepoczytalność, nie jest możliwe przypisanie podejrzanemu winy i w konsekwencji - nie jest możliwe skazanie go i wymierzenie mu kary. Jak podkreślili biegli w opinii uzupełniającej, w pierwszej opinii odwołano się do rozwiązania instytucjonalnego, jakim jest Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie, jako modelu oddziaływań przeznaczonych dla osób o najwyższym poziomie zagrożenia. Jednocześnie biegli podkreślili, że wskazanie tej konkretnej instytucji miało charakter funkcjonalny, a nie formalno-prawny. W przypadku uwzględnienia przez sąd wniosku o zastosowanie środka zabezpieczającego czas pobytu w szpitalu psychiatrycznym nie jest z góry określony. Oznacza to, że podejrzany może go nigdy nie opuścić – podsumował prokurator Skiba.

22-latek zatrzymany po ataku siekierą na Uniwersytecie Warszawskim
Morderstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Upamiętnili 53-letnią Małgosię
