Sanah zagra kolejny koncert na Narodowym

28-letnia Sanah, czyli Zuzanna Grabowska nie zwalnia tempa. Jedna z najpopularniejszych polskich piosenkarek właśnie ogłosiła kolejny w swojej karierze koncert na największym polskim stadionie, PGE Narodowy. Sanah grała tam już w 2023 i dwukrotnie w 2025 roku. Będzie to więc jej czwarty występ na tej arenie w zaledwie sześcioletniej karierze!

Tym samym można powiedzieć, że Sanah wyrasta na prawdziwą królową warszawskiego Stadionu Narodowego - do tej pory żadna artystka nie zagrała tam aż czterech koncertów. W historii Narodowego po 3 koncerty solowe miały tylko zespoły Coldplay i Depeche Mode, a z kobiet Taylor Swift. Z kolei Beyonce i Dawid Podsiadło grali na Narodowym łącznie 4 i 3 razy, ale częściowo były to koncerty łączone z innymi artystami i w ramach festiwali.

Natomiast 4 solowe koncerty zagrali w całej historii Stadionu PGE Narodowego tylko Metallica i Ed Sheeran. Teraz dołączy do niej pierwsza kobieta, czyli właśnie Sanah.

Wyjątkowy koncert Sanah

sanah NA STADIONACH. Koncert Finałowy powered by Douglas na PGE Narodowym - bo taką oficjalną nazwę nosi ogłoszone właśnie wydarzenie - będzie wyjątkowy z kilku powodów. Po pierwsze, odbędzie się tuż po 29. urodzinach artystki (4 września, a urodziny wypadają 2 września) - można więc spodziewać się gromkiego "Sto lat" od fanów, po drugie zwieńczy tegoroczną trasę artystki po innych obiektach stadionowych w kraju (w planach wiosenno-letniego tournée są m.in. obiekty w Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie), po trzecie artystka zapowiedziała, że wykona podczas niego nowe utwory, które będą prawdopodobnie zwiastować jej kolejny album. Pojawią się też zaproszeni goście.

Przedsprzedaż biletów na Koncert Finałowy powered by Douglas na PGE Narodowym dla posiadaczy karty Douglas rusza 15 kwietnia o godzinie 12:00 i potrwa do 17 kwietnia do godziny 11:45.

Otwarta sprzedaż rozpocznie się z kolei 17 kwietnia punktualnie o godzinie 12:00.

Koncert Sanah na PGE Narodowym:

