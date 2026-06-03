Centralna procesja Bożego Ciała 2026. Tłumy wiernych przejdą przez Warszawę. Znamy trasę

Boże Ciało 2026 w Warszawie. Centralna procesja i trasa przemarszu

Czwartek, 4 czerwca 2026 r., to dzień, w którym katolicy obchodzą uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Potocznie nazywane Bożym Ciałem święto to liturgiczne obchody ku czci Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Tradycyjnie przypada ono w czwartek po zakończeniu oktawy Zesłania Ducha Świętego, znanych także jako Zielone Świątki.

W stolicy najważniejsze wydarzenia związane z tym dniem wystartują o godzinie 10:00. Właśnie wtedy w Archikatedrze Warszawskiej odprawiona zostanie msza pod przewodnictwem abp. Adriana Galbasa, metropolity warszawskiego. Zaraz po zakończeniu liturgii wierni wyruszą z bazyliki św. Jana Chrzciciela w uroczystej procesji. Pochód zatrzyma się przy czterech ołtarzach, gdzie czytane będą fragmenty Ewangelii. Trasa będzie przebiegać ulicą Świętojańską, przez plac Zamkowy, Krakowskie Przedmieście i ulicę Królewską, aż do placu Piłsudskiego.

Tegoroczne ołtarze zostaną umiejscowione przy kościele akademickim św. Anny, kościele seminaryjnym, świątyni sióstr wizytek oraz na samym placu Piłsudskiego, gdzie procesja się zakończy.

Co wyróżnia cztery ołtarze podczas warszawskiej procesji?

Według informacji przekazanych przez Archidiecezję Warszawską, podczas tegorocznego przemarszu Najświętszy Sakrament będzie niesiony w historycznej monstrancji z Bazyliki Świętego Krzyża. Z kolei ochronę zapewni mu specjalny baldachim, należący na co dzień do parafii archikatedralnej.

Cechą charakterystyczną obchodów Bożego Ciała jest unikalny wygląd każdego z ołtarzy. Za projekt pierwszych trzech, zlokalizowanych przy kościołach św. Anny, seminaryjnym i sióstr wizytek, odpowiadają specjalistki z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie: prof. dr hab. Joanna Walendzik-Stefańska oraz mgr Marta Chodorek. Przygotowaniem ostatniego, czwartego ołtarza na placu Piłsudskiego, zajmie się Ordynariat Polowy Wojska Polskiego.

Każdy przystanek na trasie będzie się wyróżniał odmienną oprawą wokalną, dostosowaną do charakteru miejsca.

Przy pierwszym ołtarzu śpiewać będzie Chór Akademicki św. Anny oraz Warszawski Chór Międzyuczelniany

śpiewać będzie Chór Akademicki św. Anny oraz Warszawski Chór Międzyuczelniany Przy drugim ołtarzu usłyszymy Warszawski Chór Papieski im. św. Jana Pawła II

usłyszymy Warszawski Chór Papieski im. św. Jana Pawła II O oprawę trzeciego ołtarza zadba Chór Archikatedry Warszawskiej

zadba Chór Archikatedry Warszawskiej Z kolei przy czwartym ołtarzu wystąpi Chór Reprezentacyjny Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego

Podczas postoju przy ostatnim ołtarzu zaplanowano kazanie, które wygłosi abp Adrian Galbas. Zwieńczeniem całego wydarzenia będzie odśpiewanie hymnu "Te Deum", a po udzieleniu błogosławieństwa uroczystość dobiegnie końca.

Osoby, które nie zdążyły uczestniczyć w porannej mszy w Archikatedrze Warszawskiej, będą mogły wziąć udział w dodatkowej Eucharystii. Zostanie ona odprawiona bezpośrednio po zakończeniu procesji, na placu Piłsudskiego.

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