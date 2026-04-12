Mostek w parku zamknięty od blisko 4 lat. Jest szansa na przełom

Kładka widmo nad kanałem

W samym sercu zielonego terenu łączącego Park Skaryszewski i Kamionkowskie Błonia Elekcyjne w Warszawie przez lata funkcjonowała kładka pieszo-rowerowa łącząca Kanał Wystawowy z Jeziorem Kamionkowskim. Niestety, od 3 i pół roku położony w reprezentacyjnym miejscu obiekt pozostaje zamknięty, a goście odwiedzający to miejsce zmuszeni są korzystać z którejś z sąsiednich przepraw.

W październiku 2022 kładka została zamknięta ze względu na zły stan techniczny. Okazało się, że obiekt groził zawaleniem.Od tego czasu z obu stron mostku znajdują się nieestetyczne bariery i znaki ostrzegające o zakazie wstępu. Wydawać by się mogło, że to stosunkowo prosta operacja modernizacyjna i już wkrótce most znowu zostanie udostępniony gościom parku. Lata jednak mijają, a miejsce to wciąż pozostaje niedostępne. Dlaczego?

Po blisko 4 latach jest szansa na przełom w praskim parku

Jak tłumaczy naszej redakcji, Michał Szweycer z dzielnicy Praga-Południe problem z tą inwestycją wynika z tego, co kryje się pod nią. Chodzi mianowicie o infrastrukturę przesyłową (kanalizacyjna i energetyczna). To właśnie ona sprawia, że cała inwestycja jest tak długotrwała i kosztowna.

Niedawno w sprawie pojawił się jednak zwrot. Jak przekazał nam rzecznik, podpisano umowę z inwestorem realizującym inwestycję mieszkaniową w okolicy, który w ramach partycypacji w rozwój okolicznej infrastruktury ma zaprojektować i wybudować nowy mostek. Projektowanie jest długotrwałe, bo wymaga wielu uzgodnień – między innymi z Wodami Polskimi, czy Konserwatorem Zabytków.

Umowa zakłada zakończenie projektowania do połowy tego roku, a do końca roku wykonanie samej modernizacji. Przewidywany koszt to nieco ponad 2 mln zł.

8