Dramat pod Warszawą. Ojciec śmiertelnie potrącił córkę na własnej posesji

Tragedia w Opaczy-Kolonii. 6-latka zginęła pod kołami

Do niewyobrażalnego dramatu doszło w piątek 17 kwietnia w godzinach popołudniowych. Na terenie jednej z prywatnych posesji zlokalizowanych przy ulicy Cedrowej w miejscowości Opacz-Kolonia rozegrały się sceny grozy. Około godziny 16.10 sześcioletnia dziewczynka w powiecie pruszkowskim znalazła się pod pojazdem.

Funkcjonariusze pracujący nad sprawą poczynili już pierwsze ustalenia dotyczące przebiegu wypadku. Wynika z nich, że 71-letni mężczyzna w osobowej Toyocie wykonywał manewr na podwórku. Wtedy kierowca potrącił swoje sześcioletnie dziecko i przejechał po nim autem.

Do akcji ratunkowej natychmiast zadysponowano odpowiednie służby. Pod adres przybyły dwa zespoły pogotowia ratunkowego, a medycy błyskawicznie rozpoczęli walkę o życie poszkodowanej. Choć udało się przetransportować dziecko do placówki w ciężkim stanie, obrażenia były zbyt rozległe i dziewczynka zmarła w szpitalu.

Teren wypadku został dokładnie zabezpieczony przez mundurowych. Śledczy pracują tam pod nadzorem prokuratora, gromadząc ślady do zrekonstruowania przebiegu wstrząsającego zdarzenia. Wiadomo już, że siedemdziesięciojednoletni kierowca w chwili wypadku był całkowicie trzeźwy.

