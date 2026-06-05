Dowódca mazowieckiej brygady WOT zawieszony. Prokuratura bada sprawę nadużyć finansowych

Decyzja o zawieszeniu dowódcy 6 Mazowieckiej Brygady WOT

Jak poinformował pełniący obowiązki rzecznika prasowego formacji, major Rafał Rylich, pułkownik Witold B. został tymczasowo odsunięty od pełnienia swoich zadań. Stosowny rozkaz wydał 26 maja 2026 roku sam dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej. Przyczyną tak radykalnego kroku jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego, które ma zweryfikować sygnały o możliwych nieprawidłowościach natury finansowej na szkodę armii.

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Wojska Obrony Terytorialnej deklarują pomoc w śledztwie

Dowództwo formacji wydało w tej sprawie jednoznaczny komunikat, zapewniając o pełnej transparentności swoich działań. Oficjalne stanowisko jasno wskazuje, że „Wojska Obrony Terytorialnej współpracują z organami prowadzącymi postępowanie i pozostają do ich dyspozycji”.

Prokuratura wojskowa prześwietla finanse pułkownika

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje wydział wojskowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Prokurator Piotr Antoni Skiba przekazał, że wojskowemu zarzuca się dopuszczenie do licznych oszustw wymierzonych w państwowe instytucje. Wśród wyszczególnionych nieprawidłowości znalazło się bezprawne pobieranie świadczeń z tytułu fikcyjnej rozłąki, a także zwroty kosztów za przejazdy oraz bezpłatne zakwaterowanie. Przedstawiciel śledczych stanowczo opisał skalę tego procederu: „Czyny były popełnione w dość długim przedziale czasu (…) prokurator zarzuca oprócz oszustwa osiągnięcie źródła stałego utrzymania”.

Po kategorycznej decyzji o zawieszeniu pułkownika Witolda B., stery w 6 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej przejął wyznaczony na to stanowisko podpułkownik Artur Wasilewski.

Śledczy na razie wstrzymują się z podawaniem do domeny publicznej bardziej szczegółowych ustaleń z trwającego śledztwa. Wiadomo jedynie, że w drugiej połowie czerwca zaplanowano kolejne działania z bezpośrednim udziałem podejrzanego oficera. Postępowanie ma wciąż charakter rozwojowy, a ostateczne wnioski będą wynikały ze zgromadzonego materiału dowodowego. Do czasu całkowitego rozwiania wątpliwości, szef jednej z ważniejszych brygad terytorialsów pozostanie bez możliwości dowodzenia swoimi podwładnymi.